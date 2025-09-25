Беларусь и Россия совместно создадут спутник сверхвысокого разрешения

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси: "Задача Международного совета - более тесно координировать усилия, компетенции и возможности друг друга для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность наших стран и широкое использование возможностей, которые дает космическая. Это и связь, и метеорология, исследование Земли, исследование ионосферы. То есть достаточно много технологических направлений, где мы можем сотрудничать. И главное, надо помнить, для чего создавался этот совет - для обеспечения исследования и использования космического пространства в мирных целях".

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России: "Не надо останавливаться на достигнутом, надо стремиться к большему. Создавать современные группировки и создавать их на базе самых современных технологий, которые позволяют нам те спутники, которые 10-15 лет назад были и весили 2,5 тонны, создать аналоги даже с более высокими характеристиками, с весом в несколько раз меньше. Естественно, и ценность каждого пуска становится выше, потому что фактически одним ракетным носителем можно вывести несколько спутников. К этому мы сейчас идём. Соответствующие заделы в Республике Беларусь есть".