Беларусь и Санкт-Петербург сверили экономические планы

29 октября в городе на Неве прошло XV заседание Совета делового сотрудничества между Беларусью и Санкт-Петербургом. Партнеры сверили экономические планы и обозначили ключевые направления работы на перспективу.

Одно из самых важных - создание совместных сборочных производств техники. Так, в высокой степени проработки находится организация выпуска специальных пожарных машин "ПОЖСНАБ" и пассажирской техники Белкоммунмаша. А совместное предприятие по производству лифтового оборудования намерено расширить объемы выпуска и номенклатуру продукции.