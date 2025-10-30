3.71 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Беларусь и Санкт-Петербург сверили экономические планы
Автор:Редакция news.by
29 октября в городе на Неве прошло XV заседание Совета делового сотрудничества между Беларусью и Санкт-Петербургом. Партнеры сверили экономические планы и обозначили ключевые направления работы на перспективу.
Одно из самых важных - создание совместных сборочных производств техники. Так, в высокой степени проработки находится организация выпуска специальных пожарных машин "ПОЖСНАБ" и пассажирской техники Белкоммунмаша. А совместное предприятие по производству лифтового оборудования намерено расширить объемы выпуска и номенклатуру продукции.
Важным событием в сотрудничестве стали договоренности о создании мультибрендового центра белорусской техники в Санкт-Петербурге, уже заложен первый камень в его основание.