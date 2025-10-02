Беларусь и Удмуртия планируют открыть совместный торговый дом

Беларусь и Удмуртия наращивают торгово-экономическое сотрудничество. Несколько крупных компаний из этого российского региона были представлены на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь". А это, как показывает практика, новые контракты и совместные проекты.

Удмуртия - это российский регион, у которого сотрудничество с Беларусью стремительно растет. В 2025 году товарооборот вырос на 65 %, и к концу года его планируют нарастить до 0,5 млрд долларов.

В Удмуртии большие запасы нефти, развито машиностроение, металлообработка, энергетика. Кроме того, в республике самая высокая концентрация оборонных предприятий. Именно здесь находится знаменитый на весь мир завод Калашникова, который выпускает 95 % российского стрелкового оружия. Не случайно что в Ижевске не работает мобильный интернет. Все ради безопасности.

По торгово-экономическому сотрудничеству с регионом Беларусь входит в тройку лидеров. В настоящее время в России реализуются крупные госпроекты по обновлению транспорта в регионах.

В 2025 году Беларусь поставит в Удмуртию 120 автобусов МАЗ на газомоторном топливе. Программа расширена до 2030 года и включает не только Ижевск, но и другие районные города республики.

Роман Ефимов, председатель правительства Удмуртской Республики (Россия):

"Если говорить про импорт, то Беларусь в регионе занимаете второе место. Наибольшим спросом в Удмуртии пользуется продукция машиностроительного комплекса и химической промышленности. Если говорить про экспорт, то он на третьем месте. Мы поставляем машиностроительную и химическую продукцию, металлы и изделия из них. Например, производитель глутарового альдегида из Ижевска сотрудничает практически со всеми белорусскими сельхозтоваропроизводителями. Компания производит средства, которые применяются для дезинфекции всех помещений, где содержат животных. Поэтому мы нацелены только на развитие и усиление друг друга".

Роман Ефимов, председатель правительства Удмуртской Республики (Россия)

В Ижевске находится завод, который выпускает широкий ассортимент тепловой техники. Это конвекторные и инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы, которые дарят тепло как частным домам, так и промышленным предприятиям. Многие комплектующие закупают у компании из Витебска.

Олег Златин, директор Удмуртского департамента "ИЗТТ":

"Белорусская компания - один из наших старейших и лучших партнеров. Мы с ними работаем18 лет уже. Мы покупаем трубчатые нагревательные элементы, те, которые сами пока не умеем делать или не планируем даже".

Олег Златин, директор Удмуртского департамента "ИЗТТ"

Также сотрудничаем в станкостроении и микроэлектронике. Кроме того, сейчас идут переговоры по поставкам оборудования для производства лифтов. На сегодняшний день в Удмуртии около 3 тыс. единиц нуждаются в замене.

Анна Слугина, министр экономики Удмуртской Республики (Россия):

"Я неоднократно встречалась с продукцией Могилевского лифтового завода. Нам очень интересна их продукция, как по цифровой категории, так и по качеству. У нас тоже есть завод, который производит лифты. И здесь я буду выступать в качестве посредника 100 % кооперации".

Анна Слугина, министр экономики Удмуртской Республики (Россия)

В будущем планируют открыть совместный Торговый дом, что станет 100 % победой в продвижении товаров из Беларуси и Удмуртии не только на рынок Союзного государства, но и всего Евразийского экономического союза.

В Удмуртии родился знаменитый композитор Петр Чайковский, здесь жил и работал известный конструктор Михаил Калашников. И как ни странно, Удмуртия считается родиной пельменей.