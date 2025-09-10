Беларусь и Венгрия обсудили перспективное направление сотрудничества

10 сентября в Доме правительства обсудили вопросы белорусско-венгерского сотрудничества. С Петером Сийярто встретился вице-премьер Виктор Каранкевич.

Контакты по линии Беларуси и Венгрии поддерживаются постоянно. Об этом говорили и в начале встречи, причем и на территории Беларуси, и на международных площадках.

И эти контакты мы будем продолжать поддерживать и далее. Для этого есть все необходимое. Это открытость, также доверие и желание каждой страны сделать жизнь своих граждан лучше. Об этом сказал в начале встречи Виктор Каранкевич, наш вице-премьер.

Исходя из этого, обозначены главные точки соприкосновения. Это, например, сельское хозяйство, промышленность, медицина и фармацевтика. Также особое внимание уделяется энергетике, топливно-энергетическому комплексу. У Беларуси есть опыт, мы готовы им делиться, венгерской стороне он очень интересен.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Буквально совсем недавно, в прошлом году, мы обсуждали перспективные планы развития в энергетике, подписали соответствующий документ и, несмотря на небольшой период времени, можно сказать, уже проведена достаточно большая работа. Определились, как и каким образом дальше выходить на практическую реализацию тех договоренностей, которые были обозначены и в соглашении, и в рамках наших встреч. Конечно же, они определяют и дальнейшие подходы, и дальнейшее направление взаимовыгодного сотрудничества, в первую очередь именно в сфере энергетики. Мы прошли путь сооружения Белорусской атомной электростанции, знаем, какие это этапы и какие были сложности. Это действительно масштабный проект. Готовы делиться этим опытом, знаниями для того, чтобы в Венгрии строительство атомной электростанции также осуществлялось достаточно эффективно, оперативно решали все вопросы, которые возникают при ее сооружении. Эту работу готовы организовать во взаимодействии с нашим стратегическим партнером - госкорпорацией "Росатом".

Также наш вице-премьер отметил, что приветствует проведение в Минске совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и бизнес-форма. И эта встреча деловых людей говорит о том, что бизнесу интересно обсуждать новые проекты.