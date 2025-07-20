Беларусь отмечает День металлурга

Во всех направлениях развития металлургической отрасли стоит задача повышения качества и конкурентоспособности продукции. Так, загрузка литейных участков в Беларуси за 20 лет выросла более чем на треть. Около 75 % продукции Белорусского металлургического завода отправляется на экспорт, а основным рынком сбыта является Россия, куда отгружается 80 процентов от общего объема продажи за границу.