Беларусь поставила в Ливан новые машины медицинской помощи

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Второй визит белорусской правительственной делегации в Ливан с начала года подтверждает серьезность намерений выстраивать всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество. Таким мнением поделился заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

В "Актуальном интервью" политик рассказал о ключевых направлениях взаимодействия, достигнутых договоренностях и планах на будущее.

"Мы будем поддерживать все инициативы ливанской стороны, оказывать всестороннюю поддержку в части новых и текущих проектов. Нас объединяют дружеские связи, которые были заложены, и мы их поддерживаем. Мы открыты, готовы работать на взаимном уважении, доверии, равноправии. Все, что будем нарабатывать и выполнять, должно быть направлено на повышение уровня жизни и благосостояния граждан", - отметил Виктор Каранкевич.

Одной из тем для обсуждения во время визита стала тема здравоохранения, обсуждались вопросы поставки медицинской техники, оборудования, препаратов, а также важным вопросом является обучение кадров.

"В рамках визита была организована торжественная передача белорусской техники - машины медицинской скорой помощи, которые по поручению Президента Республики Беларусь были доставлены и переданы в дар ливанскому народу. Здравоохранению уделяется особое внимание. Уже в ближайшее время машины скорой помощи будут работать, оказывать первую медицинскую помощь и спасать жизни людей. Ливанская сторона с благодарностью восприняла эту помощь", - поделился политик.