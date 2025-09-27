3.64 BYN
Беларусь предложила Того свой опыт в области механизации сельского хозяйства
Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым продолжает работу на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Накануне министр встретился с коллегой из Сингапура. Стороны отметили важность развития политического диалога. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества.
Максим Рыженков отметил готовность Беларуси к расширению поставок на сингапурский рынок агропродукции. Министр, в частности, выразил надежду на скорейшее завершение процедуры аккредитации белорусских производителей птицы госагентством Сингапура.
Встретился Максим Рыженков также с главой МИД Республики Того. Этой африканской стране Беларусь может предложить свой опыт в области автоматизации и механизации сельского хозяйства. В ближайшем будущем между нашими странами следует ожидать подписания визового соглашения, а также документов, которые регламентируют расширение торгово-экономического сотрудничества.
Фото МИД