Беларусь предложила Вологодской области создать совместное производство лифтов
АПК, водоснабжение, стройматериалы - предметно перспективы сотрудничества Беларуси с Вологодской областью обсудили в правительстве.
По словам вице-премьера Виктора Каранкевича, прямые связи Беларуси с регионами России всегда были одним из приоритетов двустороннего сотрудничества и основой его торгово-экономической составляющей.
Одним из главных направлений остается промышленный комплекс. От торговли пришло время переходить к сборке. Так, Беларусь предложила в российском регионе создать совместное производство лифтов, а также рассмотреть возможность развития сборочной площадки тракторов.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Белорусская сторона видит перспективы в развитии сборочной площадки тракторов на базе АО "Череповецкий литейно-механический завод", расширении линейки выпускаемой техники, а также углублении локализации ее производства".
Виктор Каранкевич отметил, что страна готова поставить для региона экологически чистый электротранспорт "МАЗ" и "Белкоммунмаш". Кроме того, белорусские предприятия готовы предложить как муниципальным, так и частным перевозчикам региона широкую линейку выпускаемой пассажирской техники. Вице-премьер предложил губернатору российского региона подробно рассмотреть все имеющиеся и перспективные возможности сотрудничества Вологодской области с "МЛМ Невский Лифт" и "Могилевлифтмаш".
Кроме того, белорусские предприятия активно участвуют в мероприятиях по улучшению ситуации с водоснабжением региона. В проработке 7 новых очистных сооружений.
Виктор Каранкевич пригласил делегацию Вологодской области принять участие в Международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь". Масштабная экспозиция впервые пройдет в Минске в конце сентября - начале октября. Вице-премьер выразил уверенность, что мероприятие придаст дополнительный импульс развитию белорусско-российского взаимодействия в сфере промышленности.