Беларусь вкусная, гостеприимная и туристическая - как прошла выставка-ярмарка "Отдых-2025"

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Конькобежный стадион "Минск-Арены". 10 тыс. кв. м превратились в настоящий калейдоскоп туристических возможностей нашей страны. И в этом году выставка "Отдых", как всегда, встретила гостеприимно.

Выставка "Отдых" - единственная в Беларуси масштабная экспозиция для тех, кто ищет приключений. И здесь отдых по душе найдут все.

В этом году потенциал белорусских регионов на выставке раскрыт максимально. Каждая область основательно подготовилась к демонстрации своих туристических возможностей.

Каждая область попыталась перенести свой образ в этот выставочный городок. Легендарный фонарщик из Бреста, а Дед Мороз из Беловежской пущи. Могилевщина ожидаемо представила свой недавно отреставрированный дворец Булгаков, а Минская область - богатый выбор агроусадеб. Причем, однообразия опасаться не стоит, у каждой своя фишка.

Эта выставка как своеобразная витрина для путешественников. Презентации маршрутов, места для оздоровления, гостиничный и агроусадебный сервис. Самые популярные локации и что готовится к открытию. Здесь, по сути, можно отправиться в виртуальное путешествие даже в самые отдаленные уголки Беларуси.

По выставке понятно, в каждой области, в каждом районе и чуть ли не в каждой деревне у нас есть, на что посмотреть - то сыроварня, то усадьба, то частный музей. А если захотеть, то можно попасть и на гранитный карьер и сфотографироваться с самым большим в мире самосвалом или увидеть белорусские нефтяные скважины.

Промышленный туризм - это отдельная тема, которая, конечно же, без внимания на Экспо не осталась. С каждым годом все больше белорусских предприятий открывают свои проходные для путешественников. В прошлом году заводы страны посетили 266 тыс. человек. Больше половины из них - иностранцы. Кто никогда не был в цехах белорусских флагманов, тот явно будет впечатлен размахом. Белорусский автомобильный завод не только первопроходец в этом деле, но и традиционный лидер по числу туристов. Дальше идет Минский тракторный завод и замыкает топ Минский автомобильный завод.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

"Промышленный туризм тоже свою нишу в последние годы занял, потому что это и школьные экскурсионные туры, которые играют роль, и профориентации. Это, конечно же, туры, когда и семьи посещают заводы, и взрослые".

Путешествовать по своей стране не менее увлекательно, чем открывать новые горизонты. Сегодня белорусы все чаще выбирают для отдыха именно нашу страну. Санатории, базы отдыха, агроусадьбы, национальные парки - это далеко не весь наш туристический потенциал.

Экспо - это не только шоу и парад достижений. Выставка в первую очередь - это площадка для переговоров и установления контактов. Пока белорусы выбирают себе варианты для отпуска, на одном из стендов уже все готово к подписанию меморандума о сотрудничестве. Беларусь и Зимбабве скрепили подписями договоренности об укреплении связей.

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Барбара Рводзи, министр туризма и индустрии гостеприимства Зимбабве:

"Зимбабве - это вторая страна Африки, которая в Беларуси открыла свое посольство. И мы считаем своим долгом оказывать влияние и привлекать другие страны африканского региона, для того, чтобы знакомить их с Беларусью. Потому что здесь прекрасная страна, мирные люди, очень вкусная еда и хорошая экология. У нас четыре основных приоритета направления сотрудничества - сельское хозяйство, машиностроение, здравоохранение, где нам есть чему учиться у белорусов. Но для нас всегда в приоритете остается туризм".

В этом году выставка собрала полтысячи компаний. Это вдвое больше, чем годом ранее. И представлен не только белорусский колорит. В этом году приехали 9 стран от Омана до Кубы, а еще 16 российских регионов.

Ну а теперь пройдемся по зарубежным маршрутам. Среди дебютантов на выставке Султанат Оман. Белорусы уже как месяц летают прямым рейсом на так называемые Карибы Востока. Новая чартерная программа пользуется спросом и, как заявлено, будет продлеваться.

"Основная цель нашего участия здесь - это усиление взаимного турпотока. Мы работаем с белорусскими операторами, чтобы и наших граждан сюда приезжало больше. Открытие прямого рейса стало большим шагом в развитии двусторонних отношений. Чартеры запущены в развитие договоренностей, достигнутых по итогам переговоров глав двух государств", - отметил представитель Министерства наследия и туризма Омана Мохаммед Аль Джадиди.

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Кемпинг на необитаемом острове, на Белом море в Карелии, дом китов или абсолютная новинка этого года - стенд Кабардино-Балкарии. Концепция выставки такова, что выбрать и забронировать тур можно прямо на месте.

А вот красоты из Северного Кавказа рекламировал Дагестан. Российский регион уже знаком многим белорусам. Добраться до горы и побережья Каспийского моря сегодня можно автобусными турами и на машине. Правда, навигатор обещает незабываемые 2,5 тыс. км в пути. Но вот хорошая новость - с 26 апреля вернутся сезонные рейсы в Махачкалу. Из Минска самолеты будут летать дважды в неделю.

"Мы уже третий год принимаем участие. В прошлом году у нас было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Республикой Беларусь. Были открыты рейсы Белавиа в Республику Дагестан. В прошлом году мы приняли 840 туристов из Беларуси, а отправили 690. В этом году планируем удвоить количество", - рассказал директор туристического центра Республики Дагестан при Министерстве по туризму (Россия) Саид Абдуллаев.

Экспозиция Смоленской области видна издалека. Она в стиле городской крепости. Этот регион для нас, по сути, как западные ворота в Россию, которые открыты и для бизнеса, и для туристов. Общая граница этой области с Белоруссией самая протяженная - полтысячи километров. И, кстати, именно Смоленск станет первым хабом для создания и продвижения совместного туристического продукта в Союзном государстве. В этом российском городе откроется Международный туристический информационный центр для усиления позиций Союзного государства на международном рынке туризма.

Стенд культурной столицы России - Санкт-Петербурга - расположился в самом центре экспозиции. Питер в этом году в статусе города-партнера выставки "Отдых". И, кстати, вот, что значит культурная столица - это единственные стенды, где в качестве раздаточных материалов гостям предлагали закладки для книг. Взаимный турпоток между Беларусью и Россией достиг 6 млн человек в 2024 году. Только организованными группами нашу страну посетили 350 тыс. россиян. Благодаря этому загрузка наших гостиниц и санаториев растет. Свободные места на праздники, отмечают специалисты, бронируют за много месяцев.

"По цифровым площадкам бронирования мы видим, что спрос на белорусское направление вырос на 40 %. Например, на майские праздники в 4 раза вырос спрос на экскурсионные туры и санаторное лечение в Беларуси. Мы будем работать над тем, чтобы делать комбинированные туры и предлагать их для туристов третьих стран, в первую очередь, с Ближнего Востока и из Азии", - поделился замдиректора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Игорь Максимов.

Спрос на экскурсии по Беларуси в этом сезоне огромный, в том числе и в связи с предстоящим празднованием 80-летия Великой Победы. Еще в ноябре бронирование многих музейных комплексов и других памятных объектов было поставлено на стоп. Кстати, историко-культурный туризм - один из самых популярных в нашей стране. Около 7 млн человек ежегодно приобретают билеты в галереи, музеи, замки и другие места.

Развитие инфраструктуры, создание новых маршрутов и трансформация туристического рынка позволяют увеличивать турпоток и укреплять позиции нашей страны на международной арене. Если обратиться к статистике, в 2024 году в Беларусь приехали около 7 млн человек. Еще действует и безвиз. С апреля 2022 года по нему прибыло более 1 млн человек.

В Беларуси около 11 тыс. озер, почти половину территории занимают поля, луга и леса. И нам точно есть, что показать. История, культура, чистота и порядок - это наше достояние. А туристическая индустрия действительно выходит на новый этап развития. Причем по многим видам - от шоппинг-туров до медицины. Но самое главное, Беларусь всегда открыта для гостей.