Беларуси предложили производить детское питание из водорослей и выращивать карельскую березу

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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков предложил Беларуси совместные необычные проекты. Свои идеи он изложил 24 января в Москве на встрече с послом Беларуси в России Александром Рогожником, сообщает БЕЛТА.
Один из проектов касается использования полезных водорослей, растущих в Белом море, для производства детского питания. "Карелия - уникальная территория с точки зрения больших запасов очень полезных водорослей в Белом море. Мы сейчас начали программу производства детского питания с добавлением натуральных водорослей, это уникальный йодированный продукт. Сейчас используется где-то тысяча тонн водорослей, эту цифру мы можем увеличить минимум в 30 раз. Мы готовы предложить белорусской стороне и совместные предприятия, чтобы эта продукция перерабатывалась, либо мы готовы направлять ингредиенты в Республику Беларусь", - сказал Артур Парфенчиков.
Второй проект касается выращивания карельской березы. "Сейчас создаем плантации карельской березы. Мы научились клонировать эти растения и готовы Беларуси предложить сотрудничество в этой тематике", - отметил глава Карелии.