Беларуси предложили производить детское питание из водорослей и выращивать карельскую березу

Один из проектов касается использования полезных водорослей, растущих в Белом море, для производства детского питания. "Карелия - уникальная территория с точки зрения больших запасов очень полезных водорослей в Белом море. Мы сейчас начали программу производства детского питания с добавлением натуральных водорослей, это уникальный йодированный продукт. Сейчас используется где-то тысяча тонн водорослей, эту цифру мы можем увеличить минимум в 30 раз. Мы готовы предложить белорусской стороне и совместные предприятия, чтобы эта продукция перерабатывалась, либо мы готовы направлять ингредиенты в Республику Беларусь", - сказал Артур Парфенчиков.