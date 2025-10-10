"Белавиа" открывает чартерную программу в Египет из Могилева. Этот рейс белорусская авиакомпания запускает с 22 ноября. Их планируют выполнять один раз в 10-11 дней на самолете Boeing 737-800.

В конце апреля 2025 года Могилевский филиал Национального аэропорта Минск возобновил выполнение прямых авиарейсов после четырехлетнего перерыва. В частности, самолеты из областного центра начали летать в российскую столицу, в аэропорт Шереметьево. Эти рейсы выполняются дважды в неделю: по понедельникам и четвергам.