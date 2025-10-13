Белорусская делегация участвует в Глобальном женском саммите в Пекине

Белорусская делегация принимает участие в Глобальном женском саммите. Он открылся 13 октября с участием лидера Китая.

Масштабная площадка собрала представительниц более 150 стран. Саммит проходит в год 30-летия Четвертой Всемирной конференции ООН по положению женщин, когда и была принята Пекинская декларация.

По мнению экспертов разных уголков планеты, это стало важной вехой в глобальной борьбе за права женщин. Только Китай за это время реализовал более 20 проектов.

Сегодня заявлено о новых шагах по устранению бедности, противостоянию насилия и дискриминации, содействию проектам, которые помогают женщинам занимать лидирующие позиции.

Белорусский союз женщин сегодня активно сотрудничает с женскими движениями десятков стран, реализуется ряд проектов. И на полях саммита состоялся активный марафон встреч.