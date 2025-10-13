3.69 BYN
Белорусская делегация участвует в Глобальном женском саммите в Пекине
Белорусская делегация принимает участие в Глобальном женском саммите. Он открылся 13 октября с участием лидера Китая.
Масштабная площадка собрала представительниц более 150 стран. Саммит проходит в год 30-летия Четвертой Всемирной конференции ООН по положению женщин, когда и была принята Пекинская декларация.
По мнению экспертов разных уголков планеты, это стало важной вехой в глобальной борьбе за права женщин. Только Китай за это время реализовал более 20 проектов.
Сегодня заявлено о новых шагах по устранению бедности, противостоянию насилия и дискриминации, содействию проектам, которые помогают женщинам занимать лидирующие позиции.
Белорусский союз женщин сегодня активно сотрудничает с женскими движениями десятков стран, реализуется ряд проектов. И на полях саммита состоялся активный марафон встреч.
Китай называют драйвером в глобальной борьбе за права женщин. 690 млн китайских женщин достигли высокого уровня жизни, более половины студентов - женщины. В интернет-сфере более половины основателей стартапов - тоже за прекрасной половиной человечества. Средняя ожидаемая продолжительность жизни - уже 80 лет. А смертность матерей и детей сократилась за 30 лет на 80 %. Подходы к развитию женщин и поддержка женского лидерства на государственном уровне у Беларуси и Китая очень схожи.