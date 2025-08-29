Белорусские аграрии намолотили почти 8,5 млн т зерна с учетом рапса

Каравай на 29 августа весит 8 млн 499 тыс. тонн зерна вместе с рапсом. На счету Минской области 2 млн 150 тыс. тонн, Гродненской - 1 млн 695 тыс., Могилевской - 1 млн 153 тыс. и Витебской - 822 тыс. тонн. Неосвоенных площадей с зерновыми и зернобобовыми по стране всего 8 %. Средняя урожайность выше прошлогодней на 8,5 ц/га. Продовольственного зерна в счет госзаказа поставлено 606 тыс. тонн, это 87 % от плана.