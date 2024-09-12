Белорусские производители работают над импортозамещением автокомпонентов

Активизировать работу по локализации компонентов для легковых автомобилей, в том числе светового оборудования и зеркал, поручил сегодня премьер-министр во время посещения завода под Борисовом.

Два месяца назад здесь открыли новую линию по производству бамперов. Посчитали, что в цене импортного треть - это именно транспортные расходы. Прямые китайские инвестиции запустили проект, который в силах выпускать более тысячи бамперов в день. Поэтому сегодня изучают спрос на эту деталь и от других машиностроителей и параллельно работают над поиском предприятий, готовых взяться за импортозамещение деталей. Задача - стратегическая. Ведь все это - технологическая безопасность, суверенитет, гарантия того, что мы сможем в дальнейшем самостоятельно определять объем производства и поставок вне зависимости от импортных элементов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"По всей остальной номенклатуре тоже развернута работа. В первую очередь с отечественными производителями, не только государственного, но и частного сектора. Но я считаю, что работа ведется пока недостаточным темпом. Нужно максимально заинтересовать производителей. Все-таки объем 50-60 тыс. автомобилей - это достаточно серьезный кусок для любого производства. Конечно, надо смотреть экономику, чтобы осваиваемые изделия не сильно отличались (по крайней мере на первом этапе) по цене от импортных. Но от этого никуда не уйдем. Это главная задача. Это все и технологическая безопасность, и суверенитет".