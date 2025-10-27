3.67 BYN
Белорусский автопром представит 4 новые модели авто в 2025 году - 3 из которых электрические
Создание конкурентоспособной и востребованной техники. Минский автомобильный завод в рамках стратегии развития до 2035 года реализует масштабную программу технологической трансформации.
Предприятие активно модернизируется, внедряя самые передовые роботизированные технологии. Важным этапом стало завершение реконструкции автобусного завода в 2025 году, что позволило значительно увеличить производственные мощности до 3000 автобусов в год.
Сергей Славников, главный технолог ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" - начальник управления главного технолога: "У нас много различных направлений по модернизации, по роботизации, автоматизации, но хочу подчеркнуть, что мы не останавливаемся на достигнутом. Помимо того, что мы занимаем хорошее место среди всех производителей и в Беларуси, и в России по грузовой технике, мы изготавливаем наш основной бренд и продукт - это дизельная техника. Но мы еще развиваем и электрическую, и газовую тематику. Для нас это ниши, которые для нас важны для дифференцификации и дальнейшего развития".
Также хочется отметить, что белорусский автопром совершает прорыв в эру экологичного транспорта и инноваций. В плане на этот год - 4 новые модели, 3 из которых полностью электрические, а 1 - гибридная. И ждать осталось совсем недолго. Уже в ноябре первый электромобиль нового поколения выйдет на дороги страны.