Белорусский автопром представит 4 новые модели авто в 2025 году - 3 из которых электрические

Сергей Славников, главный технолог ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" - начальник управления главного технолога: "У нас много различных направлений по модернизации, по роботизации, автоматизации, но хочу подчеркнуть, что мы не останавливаемся на достигнутом. Помимо того, что мы занимаем хорошее место среди всех производителей и в Беларуси, и в России по грузовой технике, мы изготавливаем наш основной бренд и продукт - это дизельная техника. Но мы еще развиваем и электрическую, и газовую тематику. Для нас это ниши, которые для нас важны для дифференцификации и дальнейшего развития".