Белорусский энергетический и экономический форум в Минске собрал 200 компаний

В Минске 7 октября стартовал Белорусский энергетический и экономический форум. Здесь все организации отрасли и ведущие производители оборудования и технологий для энергетики и смежных производств.

Спрос на электроэнергию в Беларуси растет каждый год

Атомная энергетика и все, что с ней связано, - центральная тема и масштабная часть выставки. После строительства БелАЭС эффект для экономики очевиден. Объем выработки электроэнергии превысил 51 млрд кВт⋅ч, что позволило заместить потребление 14 млрд куб. м природного газа.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Развивается энергетика как таковая, развивается энергопотребление. За последние 5 лет рост объема потребления электрической энергии составил порядка 6 млрд кВт⋅ч. В 2024-м объем потребления электрической энергии превысил 43 млрд кВт⋅ч и стал рекордным для независимой республики Беларусь. В этом году мы ожидаем еще больше объем потребления электрической энергии. К 2030 году мы ожидаем объем потребления электрической энергии на уровне 47 млрд кВт⋅ч".

Беларусь будет развивать атомную энергетику

Есть эффект и для смежных отраслей, так что атомную энергетику будем развивать. Сейчас рассматривают 2 варианта: или новая АЭС или третий энергоблок на действующей. Кстати, с Росатомом мы осваиваем и неэнергетические проекты, например, в медицине. Речь идет о Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии.

Станислав Левицкий, директор странового офиса "Росатом" ООО "Русатом-бел"

Станислав Левицкий, директор странового офиса "Росатом" ООО "Русатом-бел":

"Самое главное по теме медицины, что мы на практике реализуем принцип импортозамещения. Планируется, что в рамках данного корпуса будет встроен наш российский циклотрон, который позволит обеспечить независимость от поставок запчастей. Соответственно Республика Беларусь и система здравоохранения получат надежный источник короткоживущих изотопов для диагностики и лечения".

На форуме компании из Беларуси, России, Китая, Казахстана

Очки дополненной реальности уже тоже часть работы на многих предприятиях. Эти могут с высоты птичьего полета вести наблюдение за энергообъектами.

Владимир Соколов, замдиректора филиала "Учебный центр" РУП "Витебскэнерго":

"С помощью БПЛА можно эффективно за короткое время пролететь большое расстояние и найти соответствующие дефекты, либо наоборот показать, что дефектов нет. Можно спокойно эксплуатировать линии, подстанции, станции".

Детальное обследование газопровода под водой

Подводный дрон для обследования речных и морских переходов газопровода. Разработка наших китайских партнеров.

Юрий Шевцов, начальник бюро телемеханики и связи РУП "Гомельоблгаз":

"Не привлекаем людей, это трудозатраты большие. Мобильно приехали, запустили, обследовали. Получили результат, а уже в дальнейшем, если выявили какие-то недостатки, тогда привлекаем уже людей".

Энергетический форум собрал 200 компаний

Кроме экспозиции, здесь на форуме большая деловая программа. Например, 7 октября за круглым столом говорили о роли интеграционных объединений в формировании новой энергетической повестки. 8 октября здесь, на площадке, день электротранспорта. Он будет интересен, конечно, и профессионалам отрасли, а также любителям-водителям электрокаров. Ведь нам есть чем поделиться. Здесь представлены и наработки от наших предприятий-производителей, а также компании, которые занимаются установкой электрозарядных станций. За 2 года, например, эта компания открыла три сотни зарядок.

В Беларуси растет количество электрокаров

Они значительно увеличат маршруты электричек. За 2 года компания открыла их 300.

Дмитрий Боган, специалист по продажам компании по электрозарядкам:

Дмитрий Боган, специалист по продажам компании по электрозарядкам:

"С каждым месяцем потребление электроэнергии растет на процентов 30. Очень много сейчас машин появляется, всем надо где-то заряжаться. Сейчас впереди зима, расходы у электромобилей увеличатся, соответственно заряжаться нужно всем чаще".