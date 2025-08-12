Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусский Госстандарт запретил продажу джемперов Adidas из-за нарушения норм воздухопроницаемости

Государственный комитет по стандартизации Беларуси запретил продажу некоторых моделей одежды торговой марки Adidas, пишет БЕЛТА со ссылкой на реестр опасной продукции.

Речь идет о мужских джемперах китайского производителя Zhongshan Ieva Clothing Co.,LTD. Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности".

Специалисты проверили показатель безопасности "воздухопроницаемость" и установили, что изделие не соответствует норме - почти вдвое ниже допустимого уровня.

Запрет вводится 14 августа 2025 года.

