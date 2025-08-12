3.72 BYN
Белорусский Госстандарт запретил продажу джемперов Adidas из-за нарушения норм воздухопроницаемости
Автор:Редакция news.by
Государственный комитет по стандартизации Беларуси запретил продажу некоторых моделей одежды торговой марки Adidas, пишет БЕЛТА со ссылкой на реестр опасной продукции.
Речь идет о мужских джемперах китайского производителя Zhongshan Ieva Clothing Co.,LTD. Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности".
Специалисты проверили показатель безопасности "воздухопроницаемость" и установили, что изделие не соответствует норме - почти вдвое ниже допустимого уровня.
Запрет вводится 14 августа 2025 года.