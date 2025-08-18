Белорусско-китайское предприятие "БЕЛДЖИ" готово представить новые модели автомобилей

Отечественный автопром выходит на новый уровень! Белорусско-китайское предприятие завершило масштабную модернизацию и готово представить новинки, адаптированные специально для белорусского рынка.

Опыт, накопленной Беларусью в области машиностроения, сегодня позволяет успешно развивать и транспорт с приставкой "эко". На совместном белорусско-китайском предприятии сегодня 99 % сварочных операций выполняют роботы.

Белорусско-китайское предприятие "БЕЛДЖИ" производит автомобили под брендом Belgee news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a83bf45-a59f-4d70-a743-43acdb43d1e9/conversions/801a349b-61f8-4bae-80e9-9958feb25292-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a83bf45-a59f-4d70-a743-43acdb43d1e9/conversions/801a349b-61f8-4bae-80e9-9958feb25292-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a83bf45-a59f-4d70-a743-43acdb43d1e9/conversions/801a349b-61f8-4bae-80e9-9958feb25292-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a83bf45-a59f-4d70-a743-43acdb43d1e9/conversions/801a349b-61f8-4bae-80e9-9958feb25292-xl-___webp_1920.webp 1920w Белорусско-китайское предприятие "БЕЛДЖИ" производит автомобили под брендом Belgee

Также здесь внедрена лазерная сварка - технология, которая обеспечивает высокую скорость, герметичность и экономию ресурсов, благодаря чему каждые три минуты с конвейера выходит новый автомобиль.

В прошлом году предприятие выпустило более 90 тысяч машин, что подчеркивает высокий спрос на электротранспорт.

Геннадий Свидерский, гендиректор СЗАО "БЕЛДЖИ": "30 % продукции мы реализуем на рынке Беларуси, 70 % - в Российской Федерации. Поэтому нам нужны модели, которые будут востребованы именно на российском рынке. В Беларуси у нас хорошая инфраструктура, небольшие расстояния, отличное состояние дорог, и поэтому электромобили здесь - тема, которая активно развивается".

Игорь Рудковский, замначальника цеха сварки СЗАО "БЕЛДЖИ": "Проходя по главной сварочной линии - самой сложной и современной, полностью автоматизированной, видишь тысячи контрольных датчиков. Они не позволяют работнику установить неправильную или дефектную деталь, либо деталь от другой модели".