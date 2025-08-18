3.71 BYN
Белорусско-китайское предприятие "БЕЛДЖИ" готово представить новые модели автомобилей
Отечественный автопром выходит на новый уровень! Белорусско-китайское предприятие завершило масштабную модернизацию и готово представить новинки, адаптированные специально для белорусского рынка.
Опыт, накопленной Беларусью в области машиностроения, сегодня позволяет успешно развивать и транспорт с приставкой "эко". На совместном белорусско-китайском предприятии сегодня 99 % сварочных операций выполняют роботы.
Также здесь внедрена лазерная сварка - технология, которая обеспечивает высокую скорость, герметичность и экономию ресурсов, благодаря чему каждые три минуты с конвейера выходит новый автомобиль.
В прошлом году предприятие выпустило более 90 тысяч машин, что подчеркивает высокий спрос на электротранспорт.
Геннадий Свидерский, гендиректор СЗАО "БЕЛДЖИ": "30 % продукции мы реализуем на рынке Беларуси, 70 % - в Российской Федерации. Поэтому нам нужны модели, которые будут востребованы именно на российском рынке. В Беларуси у нас хорошая инфраструктура, небольшие расстояния, отличное состояние дорог, и поэтому электромобили здесь - тема, которая активно развивается".
Игорь Рудковский, замначальника цеха сварки СЗАО "БЕЛДЖИ": "Проходя по главной сварочной линии - самой сложной и современной, полностью автоматизированной, видишь тысячи контрольных датчиков. Они не позволяют работнику установить неправильную или дефектную деталь, либо деталь от другой модели".
Электротранспорт, включая электробусы и другие виды индивидуального электротранспорта, становится важной частью будущей транспортной системы столицы. Это повышает комфорт передвижения и обеспечивает экономические и экологические преимущества.