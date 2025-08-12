Белорусское золото - как в Беларуси создали уникальные гибриды рапса

Благодаря многолетнему опыту и современным агротехнологиям, несмотря на непростые погодные условия, урожай маслосемян рапса удалось сохранить. Об этом сообщила завотделом масличных культур Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Ядвига Пилюк.

Ядвига Пилюк о рапсе знает практически все, а может быть, даже больше, ведь она занимается его изучением и селекцией уже около 40 лет. С 2000 года она уделяет этой культуре особое внимание.

"В 1995 году немецкие ученые и фирмы заявили нам, что рапс в Беларуси будет расти только на реке Буг. В то время я уже была заведующей, и мы решили, что он будет расти и на Днепре. Так и появился наш первый гибрид - "днепр". Когда зима была благоприятной, мы всегда получали хорошие урожаи. Но особенно рапс интересен государству и Президенту как белковая культура, ну а затем и как масличная, потому что они окупают технологии. Именно после 2005 года, несмотря на сложные погодные условия, впервые было засеяно более 100 тыс. га этой культуры", - вспомнила завотделом масличных культур.

Среди ключевых достижений белорусской селекции - создание универсальных гибридов, таких как сорт, получившийся в результате скрещения озимого рапса с яровым. У этого гибрида 100 % гидролиз по массе. Его можно использовать как кормовую культуру и силосовать вместе с кукурузой, причем посеять позже. Урожайность этого гибрида немного позже, но она окажется выше, чем у обычных яровых сортов.

Как отмечает Ядвига Пилюк, белорусские сорта, которые проходят через госкомиссию, показывают потенциал урожайности до 71 ц с га - это максимум. Если отобрать 35 ц, то на производстве 50 ц уже не получить. Обычно отбирается около 60 ц с га, но это с учетом краевого эффекта, а в реальном производстве результат другой.