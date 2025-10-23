3.66 BYN
Контракты на 90 млн долларов - Белорусскую технику оценили на выставке KAZAGRO-2025
На первом Белорусско-казахстанском аграрном форуме обсуждают достижения и оценивают потенциал для будущих совместных проектов
Чтоб зарабатывать, нужно продавать. Коммерческие контракты на 90 млн долларов плюс соглашения о сотрудничестве научных организаций - таков итог первого Белорусско-казахстанского аграрного форума в Астане. Переговорная площадка стала центром старта новых проектов, ведь у двух стран есть опыт, компетенции и потенциал в агробизнесе.
Белорусские большие машины видны издалека. Мимо таких грузовиков сложно пройти и взрослым, и детям.
Возможности нашей техники уже оценили местные аграрии по зерновозам. На выставку KAZAGRO-2025, которая в эти дни собрала всех фермеров страны, белорусы привези молоковоз и планируют закрепится на рынке прочнее. Готовы построить дилерский центр для этой техники.
Тимур Шпаковский, директор торгового дома "МАЗ-Казахстан":
"Это давняя наша мечта - дилерский центр полного цикла, который будет в себе содержать выставочную площадку, офис, класс для обучения и СТО".
Сотрудничество в АПК: на полях Казахстана работают белорусские комбайны
Вместе уже собираем комбайны с различным навесным оборудованием. Самые популярные сейчас - по уборке подсолнечника.
Сапарбек Ризабекулы, менеджер по продажам АО "Агромашхолдинг" (Казахстан):
"Почему выбрали именно эту машину? Потому что по сравнению с конкурентами много плюсов по технической части, а также по оформлению".
Большой спрос на фронтальные погрузчики
Беларусь планирует запустить в Казахстане и новое предприятие. Погрузчики для сельхозорганизаций и строительных компаний мы продаем на казахстанском рынке уже 8 лет. Но учитывая хороший спрос, решили эти машины собирать вместе, причем каждый год увеличивая степень локализации производства узлов именно на местных предприятиях и поставляя из Беларуси машинокомплекты. Например, стрела и рама из Казахстана. Дальше будем на месте осваивать и навесное оборудование.
Денис Пурин, замдиректора ТОО "Амкодор-Астана":
"Я думаю, что к концу года - началу следующего этот продукт получит сертификат "Сделано в Казахстане". Смотрим на рынок, что востребовано, то и предлагаем".
Новые технологии в агропромышленном комплексе
Казахстан - страна аграрная, и без машин сложно вести хозяйство. А марка "Беларусь" известна каждому.
"Каждый чабан держит минимум 10-15 коров. Как раз для нас организаторы организовали, спасибо им. Полезно не только для казахстанского фермера, вообще Средней Азии. Я вижу сейчас людей из Таджикистана, из Узбекистана, России, Беларуси. Сдружимся, самое главное", - поделился посетитель выставки.
Сотня компаний из Беларуси и Казахстана на одной площадке
Небольшим компаниям найти партнеров за тысячи километров - задача сложная. Чтобы они смогли встретиться, 23 октября в Астане провели первый аграрный форум.
Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
"Политика Казахстана направлена на то, чтобы уходить от импортной зависимости и больше производить сельскохозяйственных товаров. В зерне они рванули очень здорово, являются крупнейшими производителями зерновых, одними из крупнейших экспортеров зерна в мире. Но в молочном и мясном животноводстве еще пока надо развиваться".
От растениеводства до линий для переработки
Сотня компаний из двух стран и три тематические секции: животноводство, растениеводство и оборудование для молочных комплексов и переработки.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
"Заключать контракты на квартал или на год нерационально, нецелесообразно и неэффективно. Сегодня в мире, если вы хотите сохранить себя на рынке (в данном случае Казахстана), работают средние и долгосрочные контракты. Поэтому у вас еще время есть. Три-пять лет думайте, обсуждайте с партнерами и подписывайте".
Беларусь - Казахстан: заключение коммерческих контрактов
Презентации от компаний, подробное обсуждение технических характеристик, условий поставки и цен. Как итог - новые соглашения и контакты.
Леонид Пинчук, коммерческий директор компании по производству зернохранилищ:
"Сегодня мы подписали дилерский договор на ближайший год объемом в 1 млн долларов. Мы предлагаем системы хранения зерна, элеваторные комплексы, для сушки зерна и так далее".
Марат Оразаев, директор компании по элеваторным установкам (Казахстан):
"Заключили договор с компанией "Амкодор" о приобретении зерносушильного оборудования с производительностью 30 тысяч тонн в час".
Беларусь готова строить в Казахстане молочно-товарные комплексы
Деловые переговоры проходили и на стендах аграрной выставки. Пластиковые боксы для телят уже есть на местных фермах. И, похоже, поставки будут расти.
Казахстан заинтересован в развитии своей переработки
Поставка оборудования для хранения зерна, кормовые добавки, линии для переработки - это тоже итог переговоров в Астане представителей компании, которая продвигает белорусское в Центральной Азии.
Виталий Миганович, коммерческий директор аграрной компании (Казахстан):
"На сегодняшний день в Казахстане работает очень много программ по развитию именно молочного скотоводства. Субсидии выделяются, финансирование дается под небольшие проценты - 2 % годовых. Мы считаем, что это идеальные условия для фермеров".
Эти встречи в Астане - еще один шаг к более активному сотрудничеству. Общая сумма контактов 90 млн долларов. Но агробизнес - это только часть большой двухсторонней повестки.