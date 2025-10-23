Контракты на 90 млн долларов - Белорусскую технику оценили на выставке KAZAGRO-2025

На первом Белорусско-казахстанском аграрном форуме обсуждают достижения и оценивают потенциал для будущих совместных проектов

Чтоб зарабатывать, нужно продавать. Коммерческие контракты на 90 млн долларов плюс соглашения о сотрудничестве научных организаций - таков итог первого Белорусско-казахстанского аграрного форума в Астане. Переговорная площадка стала центром старта новых проектов, ведь у двух стран есть опыт, компетенции и потенциал в агробизнесе.

Белорусские большие машины видны издалека. Мимо таких грузовиков сложно пройти и взрослым, и детям.

Ребенок в белорусском МАЗе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd8d3116-ba8e-4faf-b010-05916e57cc0e/conversions/93b0a8f5-b9af-4421-8ff3-b41c9b8fdaea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd8d3116-ba8e-4faf-b010-05916e57cc0e/conversions/93b0a8f5-b9af-4421-8ff3-b41c9b8fdaea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd8d3116-ba8e-4faf-b010-05916e57cc0e/conversions/93b0a8f5-b9af-4421-8ff3-b41c9b8fdaea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd8d3116-ba8e-4faf-b010-05916e57cc0e/conversions/93b0a8f5-b9af-4421-8ff3-b41c9b8fdaea-xl-___webp_1920.webp 1920w

Возможности нашей техники уже оценили местные аграрии по зерновозам. На выставку KAZAGRO-2025, которая в эти дни собрала всех фермеров страны, белорусы привези молоковоз и планируют закрепится на рынке прочнее. Готовы построить дилерский центр для этой техники.

Тимур Шпаковский, директор торгового дома "МАЗ-Казахстан":

"Это давняя наша мечта - дилерский центр полного цикла, который будет в себе содержать выставочную площадку, офис, класс для обучения и СТО".

Сотрудничество в АПК: на полях Казахстана работают белорусские комбайны

Вместе уже собираем комбайны с различным навесным оборудованием. Самые популярные сейчас - по уборке подсолнечника.

Сапарбек Ризабекулы, менеджер по продажам АО "Агромашхолдинг" (Казахстан):

"Почему выбрали именно эту машину? Потому что по сравнению с конкурентами много плюсов по технической части, а также по оформлению".

Большой спрос на фронтальные погрузчики

Беларусь планирует запустить в Казахстане и новое предприятие. Погрузчики для сельхозорганизаций и строительных компаний мы продаем на казахстанском рынке уже 8 лет. Но учитывая хороший спрос, решили эти машины собирать вместе, причем каждый год увеличивая степень локализации производства узлов именно на местных предприятиях и поставляя из Беларуси машинокомплекты. Например, стрела и рама из Казахстана. Дальше будем на месте осваивать и навесное оборудование.

Денис Пурин, замдиректора ТОО "Амкодор-Астана":

"Я думаю, что к концу года - началу следующего этот продукт получит сертификат "Сделано в Казахстане". Смотрим на рынок, что востребовано, то и предлагаем".

Новые технологии в агропромышленном комплексе

Казахстан - страна аграрная, и без машин сложно вести хозяйство. А марка "Беларусь" известна каждому.

Мужчина на выставке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed05b399-6c37-4aad-b973-3ef315ee1e76/conversions/c919f9f3-13a1-496f-a284-1726595a7df4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed05b399-6c37-4aad-b973-3ef315ee1e76/conversions/c919f9f3-13a1-496f-a284-1726595a7df4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed05b399-6c37-4aad-b973-3ef315ee1e76/conversions/c919f9f3-13a1-496f-a284-1726595a7df4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed05b399-6c37-4aad-b973-3ef315ee1e76/conversions/c919f9f3-13a1-496f-a284-1726595a7df4-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Каждый чабан держит минимум 10-15 коров. Как раз для нас организаторы организовали, спасибо им. Полезно не только для казахстанского фермера, вообще Средней Азии. Я вижу сейчас людей из Таджикистана, из Узбекистана, России, Беларуси. Сдружимся, самое главное", - поделился посетитель выставки.

Сотня компаний из Беларуси и Казахстана на одной площадке

Небольшим компаниям найти партнеров за тысячи километров - задача сложная. Чтобы они смогли встретиться, 23 октября в Астане провели первый аграрный форум.

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b76a4ddf-c703-4a4d-b959-9d83cf1da2b7/conversions/41428bc8-6a59-4dec-b09e-a53e21413e2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b76a4ddf-c703-4a4d-b959-9d83cf1da2b7/conversions/41428bc8-6a59-4dec-b09e-a53e21413e2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b76a4ddf-c703-4a4d-b959-9d83cf1da2b7/conversions/41428bc8-6a59-4dec-b09e-a53e21413e2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b76a4ddf-c703-4a4d-b959-9d83cf1da2b7/conversions/41428bc8-6a59-4dec-b09e-a53e21413e2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

"Политика Казахстана направлена на то, чтобы уходить от импортной зависимости и больше производить сельскохозяйственных товаров. В зерне они рванули очень здорово, являются крупнейшими производителями зерновых, одними из крупнейших экспортеров зерна в мире. Но в молочном и мясном животноводстве еще пока надо развиваться".

От растениеводства до линий для переработки

Сотня компаний из двух стран и три тематические секции: животноводство, растениеводство и оборудование для молочных комплексов и переработки.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56ba8f05-4ebf-43eb-8ccf-cab62b1ca8d9/conversions/029b5d0d-79c2-47a5-896f-18faba0ea67b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56ba8f05-4ebf-43eb-8ccf-cab62b1ca8d9/conversions/029b5d0d-79c2-47a5-896f-18faba0ea67b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56ba8f05-4ebf-43eb-8ccf-cab62b1ca8d9/conversions/029b5d0d-79c2-47a5-896f-18faba0ea67b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56ba8f05-4ebf-43eb-8ccf-cab62b1ca8d9/conversions/029b5d0d-79c2-47a5-896f-18faba0ea67b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Заключать контракты на квартал или на год нерационально, нецелесообразно и неэффективно. Сегодня в мире, если вы хотите сохранить себя на рынке (в данном случае Казахстана), работают средние и долгосрочные контракты. Поэтому у вас еще время есть. Три-пять лет думайте, обсуждайте с партнерами и подписывайте".

Беларусь - Казахстан: заключение коммерческих контрактов

Николай Снопков на выставке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/908eb0f1-624a-4325-bf6e-8acbfb330f4e/conversions/888c0899-67cc-4327-a144-d9cbaa622d8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/908eb0f1-624a-4325-bf6e-8acbfb330f4e/conversions/888c0899-67cc-4327-a144-d9cbaa622d8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/908eb0f1-624a-4325-bf6e-8acbfb330f4e/conversions/888c0899-67cc-4327-a144-d9cbaa622d8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/908eb0f1-624a-4325-bf6e-8acbfb330f4e/conversions/888c0899-67cc-4327-a144-d9cbaa622d8b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Презентации от компаний, подробное обсуждение технических характеристик, условий поставки и цен. Как итог - новые соглашения и контакты.

Леонид Пинчук, коммерческий директор компании по производству зернохранилищ:

"Сегодня мы подписали дилерский договор на ближайший год объемом в 1 млн долларов. Мы предлагаем системы хранения зерна, элеваторные комплексы, для сушки зерна и так далее".

Марат Оразаев, директор компании по элеваторным установкам (Казахстан):

"Заключили договор с компанией "Амкодор" о приобретении зерносушильного оборудования с производительностью 30 тысяч тонн в час".

Беларусь готова строить в Казахстане молочно-товарные комплексы

Деловые переговоры проходили и на стендах аграрной выставки. Пластиковые боксы для телят уже есть на местных фермах. И, похоже, поставки будут расти.

Казахстан заинтересован в развитии своей переработки

Поставка оборудования для хранения зерна, кормовые добавки, линии для переработки - это тоже итог переговоров в Астане представителей компании, которая продвигает белорусское в Центральной Азии.

Виталий Миганович, коммерческий директор аграрной компании (Казахстан):

"На сегодняшний день в Казахстане работает очень много программ по развитию именно молочного скотоводства. Субсидии выделяются, финансирование дается под небольшие проценты - 2 % годовых. Мы считаем, что это идеальные условия для фермеров".