Белорусы способны на серьезные вещи в авиастроении - Крутой об оценке Татарстаном наших компетенций

Параллельно с выставкой ИННОПРОМ шел большой переговорный марафон, в том числе с губернаторами российских регионов. Экспорт по некоторым товарам пока проигрывает прошлогодним результатам. Но есть и якорные проекты, и регионы, где товарооборот прибавляет на четверть, а то и больше. Корреспондент "Первого информационного" Светлана Лукьянюк поговорила с главой Администрации Президента Дмитрием Крутым, чтобы узнать подробности.

По его словам, Президент Беларуси настраивает на то, чтобы была создана система. Потому что, несмотря на трудности, когда на уровне правительства подписали программу по компонентам для авиастроения и загрузке двух основных белорусских авиаремонтных заводов в Барановичах и под Минском, (сегодня работа идет с Ульяновской областью и Татарстаном), ежегодно появился кратный рост. "И мы под это уже в Беларуси верстаем свои инвестиционные планы и строим целые производственные цеха и линии, чтобы обеспечивать спрос российского рынка. Потому что даже если вернутся западные бренды после возможного снятия санкций, Россия от этого уже никогда не откажется. Тема авиастроения для Российской Федерации ключевая - довести до ума локализацию собственных самолетов. (МС-21, Ту-214, Ил-76 - это основные модели, по которым мы сегодня работаем). И мы должны там участвовать в той программе, которая принята у них, и быть представлены серьезным образом", - уверен он.

Дмитрий Крутой рассказал, что было приятно, когда руководитель Татарстана похвалил белорусов. "Мы создали фактически новую компетенцию по длинномерным консолям для самолета размером 20 метров. Никто не верил, что мы в такие сроки сможем быстро сделать с необходимым качеством. Но он сказал, что действительно белорусы способны на серьезные вещи уже в авиастроении", - сказал глава Администрации Президента Беларуси.