Белпочта планирует запустить собственный маркетплейс

Белпочта с ноября планирует запустить собственный маркетплейс. Платформа уже проходит тестирование.

Трансформации интернет-магазина в электронную площадку способствовал повышенный спрос населения к онлайн-покупкам.

Проект собираются реализовать совместно с Беллегпромом и Ассоциацией легкой промышленности. Вместе с ними на маркетплейс стараются привлечь и крупных игроков белорусского рынка.

В 2025 году Национальный оператор почтовой связи отмечает 30-летие. За это время предприятие прошло путь от традиционной почты до современного логистического оператора, предлагающего широкий спектр услуг от доставки писем и посылок до финансовых сервисов.

