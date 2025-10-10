3.69 BYN
Белпочта планирует запустить собственный маркетплейс
Автор:Редакция news.by
Белпочта с ноября планирует запустить собственный маркетплейс. Платформа уже проходит тестирование.
Трансформации интернет-магазина в электронную площадку способствовал повышенный спрос населения к онлайн-покупкам.
Проект собираются реализовать совместно с Беллегпромом и Ассоциацией легкой промышленности. Вместе с ними на маркетплейс стараются привлечь и крупных игроков белорусского рынка.
В 2025 году Национальный оператор почтовой связи отмечает 30-летие. За это время предприятие прошло путь от традиционной почты до современного логистического оператора, предлагающего широкий спектр услуг от доставки писем и посылок до финансовых сервисов.