Белстат: Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 2746,4 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в сентябре 2025 года составила 2746 рублей. Об этом сообщает Белстат.

Самые высокие заработки у работников сферы информации и связи - около 6 тыс. рублей, финансовой и страховой деятельности - около 4 тыс. Затем идет промышленность - там средняя зарплата составила около 3 тыс. рублей.