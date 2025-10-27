3.67 BYN
Белстат: Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 2746,4 рубля
Автор:Редакция news.by
Номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в сентябре 2025 года составила 2746 рублей. Об этом сообщает Белстат.
Факт
Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Минске - 3620 рублей.
Самые высокие заработки у работников сферы информации и связи - около 6 тыс. рублей, финансовой и страховой деятельности - около 4 тыс. Затем идет промышленность - там средняя зарплата составила около 3 тыс. рублей.