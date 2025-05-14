Белтелерадиокомпания презентует свои возможности на выставке CabSat в ОАЭ

Белтелерадиокомпания презентует свои возможности на выставке CabSat в Объединенных Арабских Эмиратах.

Это ведущая платформа для индустрии вещания, спутникового телевидения и контента для стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. Третья по величине выставка в мире и наиболее значимое мероприятие в регионе, посвященное цифровым медиа.

Во Всемирном торговом центре в Дубае представители главного медиахолдинга Беларуси презентуют возможности телеканала "Первый информационный" и международного спутникового вещания нашей страны.

Особый акцент во время переговоров сделан на дистрибьюции медиаконтента из Беларуси на телекоммуникационном рынке Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Турции и африканских стран.

Павел Лазовик, главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 24" рассказал, что в Государственном агентстве по регулированию телекоммуникаций и цифровых технологий Объединенных Арабских Эмиратов состоялась встреча. "Мы изучили нюансы, как необходимо действовать для того, чтобы получить разрешение на вещание иностранному телеканалу, в частности, "Беларусь 24". Какие нюансы распространения спутникового телеканала на территории Арабских Эмиратов. Ну, а самое важное - обсудили обмен контентом. Что интересно арабскому зрителю и что может предложить наш белорусский телеканал".