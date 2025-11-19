"Бей по карману": как жировка учит тунеядцев платить налоги

Середина ноября - в Беларуси обычно в это время делятся рецептоами солений, но на этот раз одна из соцсетей превратилась в заседание "Клуба анонимных тунеядцев". Некоторые пользователи делятся скринами потяжелевших жировок и пишут: "Всем здравствуйте, меня зовут Андрей, и я тунеядец, работающий в Европе. Жировка 200+ почти за 70 кв. м. Вот еще рекорд начисленной суммы: свыше 745 рублей".

Тема громкая, но есть подозрение, что раздута искусственно, реальных фото не так уж и много. А к некоторым, что выложены, есть вопросы - цифры откровенно не сходятся.

Ключевая деталь, которую упускают в истерике обсуждений - это "целевое назначение платежа". Это не просто плата за свет и тепло, а "компенсация расходов государства" по содержанию вашего жилья, поскольку вы, если речь идет о тунеядце, будучи официально не занятыми в экономике страны, не участвуете в формировании ее бюджета через подоходный налог и прочие отчисления.

Государство говорит вам простую вещь: "Не хочешь платить налоги в казну - плати за себя напрямую". Вот пример, человек, работающий в Польше и платящий налоги в польский бюджет, считает несправедливым платить за услуги белорусского ЖКХ. А государство резонно парирует: "А на какие деньги, друг, содержать эти котельные и электрические сети? На польские?"

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор:

"В республике социальная модель экономики, но все-таки рыночная. Иными словами, для того чтобы получить что-то из бюджета государства или льготы, туда нужно что-то положить. Если вы работаете легально, то вы платите налоги и вправе рассчитывать на те или иные льготы медицинского, социального и прочего характера".

А теперь логика железобетонная, как фундамент площади Государственного флага. Далеко не все белорусы в панике - многие получили обычные жировки. И это те, кто работает, платит налоги или не является собственником.

Конечно, непросто, возможно, есть ошибки, так бывает, поэтому есть месяц на обжалование. Если окажется, что платеж начислен по ошибке или несправедливо, перерасчет снимут. А сколько из тех, кто понимает, что не участвует в экономике, пойдет это делать? Некий условный дальнобойщик, бороздящий по автобанам ЕС, легко заплатит коммуналку в 300 и даже 500 белорусских рублей, это заметили и в комментариях.

Суть проста: государство говорит: "Плати или работай", и это логично, как то, что солнце встает на востоке. Тунеядцы - это не жертвы, а пассажиры в поезде, где все платят за билет, кроме них.