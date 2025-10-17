Блеф Трампа или, Почему статданные становятся оружием

Увольнение Трампом главы Бюро трудовой статистики показало слабость и боязнь Белого дома? Сейчас доверие к статданным США подорвано, инвесторы не смогут понять где ложь, где правда об экономике Штатов. Однозначно видна ее слабость и важно сейчас использовать окно возможностей для расширения нашего присутствия на глобальных рынках.

Разложим скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

Простая экономика

Как известно, законы экономики, подобно законам естествознания, очень строгие. Несоблюдение их приводит к коллапсам в социально-экономической или политической сферах государства.

Иногда политики склоны рисковать в надежде как бы "обыграть" экономику, нарушить законы.

Сейчас это отчетливо видно на политике Белого дома во главе с Трампом.

Окружение президента США надеялось, что активное запугивание глобальных корпораций приведет к переводу их активов в Штаты с созданием новых рабочих мест, даст надежду умирающим городам, таким как Детройт, и сформирует условия для нового превращения Америки в великую производственную державу.

Все надеялись, мечтали и ожидали!

Но августовский отчет о новых рабочих местах в США разочаровал всех и обвалил рынки. Правда оказалось горькой!

Рынок труда США не оправдал надежды

У американцев была мечта - за счет других стран, введения тарифов, санкций добиться сохранения своих позиций глобального финансово-экономического гиганта с правом выпуска пустых облигаций и долларов.

Но для такой модели должна быть хорошая национальная производственная экономика.

Публикация негативных статданных о рынке труда вызвала гнев Дональда Трампа. На эмоциях он уволил даже главу Бюро трудовой статистики. А почему? Да, все просто. Одна такая откровенная публикация подорвала более полугодовую пиар-акцию Трампа об успехах американской внешней политики и экономики.

Ложь в статданных США подрывает доверие инвесторов

Мировые СМИ резко раскритиковали действия Трампа.

Так, издание Slate сообщило, что рост занятости находился все лето в застое, подрывая постоянные фантастические заявления Трампа о растущей экономике. Отчет выявил стремительно слабеющий рынок труда США. Данные за три месяца этого года были худшими с момента пандемии в 2020 году.

Агентство Bloomberg пишет, что потеря в высшей степени надежной, точной и прозрачной информации о состоянии здоровья крупнейшей экономики мира является чрезвычайно опасной. Сейчас инвестиции без прозрачной статистики из США равносильны полету в грозовое облако с закрытыми глазами.

Одиозные решения Трампа в отношении руководства ведущего статистического ведомства Штатов подрывает веру в официальные данные о состоянии экономики США, на которые ориентируются ведущие инвесторы и глобальные регуляторы.

Это происходит на фоне хаотичной тарифной стратегии Трампа, которая парализует бизнес и не дает возможности планировать деятельность.

Все понимают, что торговая война Белого дома приведет к росту цен для американских потребителей и нанесет ущерб предприятиям, которые зависят от импорта.

Интересно, что 1 августа о досрочном уходе в отставку неожиданно объявила член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Адриана Куглер. Устранение неугодных в ФРС дает Трампу возможность добиваться снижения процентной ставки, что однозначно приведет к росту инфляции.

На этом фоне индекс S&P 500 снизился на более чем 1,5 %, что стало самым большим снижением в течение дня за более чем 2 последних месяца.

В условиях ослабления США и роста внутренних проблем задача белорусов - максимально быстро занимать свои ниши на глобальном рынке.

Беларусь может занять новые ниши на глобальном рынке

Глава государства указывает на необходимость "военной мобилизации" для удержания экономики страны.

Послам и правительству надо забыть про санкции и западные страшилки.