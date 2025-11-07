СМИ: Варшава начинает крупнейшую в истории военную подготовку

Варшава продолжает готовить население к войне. Польша начинает "крупнейшую в истории военную подготовку", передает местный телеканал. Программа позиционируется как добровольная и включает четыре модуля: основы безопасности, выживание, первая помощь и кибергигиена. Обучение будет проходить по выходным, на каждый модуль отводится день. Звучит привлекательно и просто, однако население не разделяет настрой властей.

От силы 39 % поляков поддерживают возвращение обязательной военной службы. При этом в планах Минобороны в 2026 году обучить минимум 400 тыс. добровольцев. Согласно недавним соцопросам, почти половина жителей Польши не пошла бы защищать страну в случае военной угрозы. Наибольший скепсис выразила молодежь. Среди опрошенных в возрасте 18-29 лет почти 70 % отказались бы от участия в обороне.