Болели страстно, сражались отчаянно - IV чемпионат по колке дров среди СМИ раззадорил журналистов

Идею традиции чемпионата по колке дров заложил Президент, а ведущие СМИ с энтузиазмом ее подхватили. И раз в год съезжаются на озеро Вяча, где уже в четвертый раз соревнуются в том виде, где щепки летят! Подобно острым репортерским словам. Как говорится, и пером, и топором!

И даже сегодня, находясь в рабочей командировке, глава государства направил приветствие всем участникам.

IV чемпионат по колке дров среди СМИ

В такие моменты не хочется сочинять преамбулы, а сначала окунуться в самую кульминацию дня. Ввязаться с головой в процесс, а там, как говорится, - разберемся. Эстафета, то есть самая принципиальная дисциплина чемпионата по колке дров среди СМИ, это важная борьба с точки зрения победы в таком желанном для всех общекомандном зачете. Однажды мы были третьими.

Представительница прекрасной половины команды Белтелерадиокомпании Жанна Тиханович впервые участвовала в соревнованиях по колке дров. Очень самоотверженно боролась и после того как выступила, дала искренний комментарий: "В целом я собой довольна, эмоции фантастические! На раз - колоть, на два - рубить, на три - победить!"

Болели страстно, сражались отчаянно. Тем более команда Белтелерадиокомпании к этой минуте уже имела в своем активе два личных успеха в активе сотрудников холдинга - это бронза Николая Кабанцова и золото Жанны Тиханович. Будущие звезды чемпионата давали нам комментарии, едва находя в себе силы.

Щепки летели в сторону, как точные и острые слова в газете, радио или на телевидении. Здесь столько мастерства среди участников, для которых соревнование - не просто Игра!

Вскоре объявят имя победителя. И им станет команда "ВоенТВ", с чем мы коллег поздравим, но скромно.

Ведь состав участников за четыре года восхищает. Команды уже готовятся к чемпионату очень серьезно.

Сергей Чумаков, заместитель гендиректора - главный редактор телекомпании "ВоенТВ"

Сергей Чумаков, заместитель гендиректора - главный редактор телекомпании "ВоенТВ":

"То, что связывает нас всех - это запах дров, это запах бабушкиных блинчиков".

Александр Хоровец, капитан команды Белтелерадиокомпании по колке дров

Александр Хоровец, капитан команды Белтелерадиокомпании по колке дров:

"Это еще одна из ступеней мотивации на следующий год. Все-таки Белтелерадиокомпания - это крупнейший медиахолдинг, номер один в Беларуси, естественно, что и в соревнованиях по колке дров мы должны быть под номером один".

Традицию, основанную четыре года назад, продолжают укреплять с каждым годом. К тому же и сегодня внимательно, находясь в рабочей командировке, следил и Президент Беларуси. Оттого ответственность участников была запредельной.

Показательные выступления чемпионата по колке дров подчеркнули серьезную подготовленность и звездных гостей.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Моя самая главная и самая приятная миссия - поприветствовать всех вас, традиционно передать вам огромный, горячий рабочий привет от нашего Президента".

Наталья Эйсмонт призналась, что рубит дрова уже 11 лет. Говоря о своей работе, она отметила, что это колоссальная ответственность. "Помогает справляться как раз именно то, что ты понимаешь, что права на ошибку у тебя нет. Максимальная концентрация, поддержка, потому что видно, что вокруг наши классные настроенные люди, и они за тебя. Вот это только и помогает. Ну и плюс, конечно, мастерство", - рассказала Наталья Эйсмонт.

Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха

Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха признался, что в прошлом году он видел, как Президент рубил дрова и его это очень впечатлило.