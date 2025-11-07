3.68 BYN
Болели страстно, сражались отчаянно - IV чемпионат по колке дров среди СМИ раззадорил журналистов
Идею традиции чемпионата по колке дров заложил Президент, а ведущие СМИ с энтузиазмом ее подхватили. И раз в год съезжаются на озеро Вяча, где уже в четвертый раз соревнуются в том виде, где щепки летят! Подобно острым репортерским словам. Как говорится, и пером, и топором!
И даже сегодня, находясь в рабочей командировке, глава государства направил приветствие всем участникам.
IV чемпионат по колке дров среди СМИ
В такие моменты не хочется сочинять преамбулы, а сначала окунуться в самую кульминацию дня. Ввязаться с головой в процесс, а там, как говорится, - разберемся. Эстафета, то есть самая принципиальная дисциплина чемпионата по колке дров среди СМИ, это важная борьба с точки зрения победы в таком желанном для всех общекомандном зачете. Однажды мы были третьими.
Представительница прекрасной половины команды Белтелерадиокомпании Жанна Тиханович впервые участвовала в соревнованиях по колке дров. Очень самоотверженно боролась и после того как выступила, дала искренний комментарий: "В целом я собой довольна, эмоции фантастические! На раз - колоть, на два - рубить, на три - победить!"
Болели страстно, сражались отчаянно. Тем более команда Белтелерадиокомпании к этой минуте уже имела в своем активе два личных успеха в активе сотрудников холдинга - это бронза Николая Кабанцова и золото Жанны Тиханович. Будущие звезды чемпионата давали нам комментарии, едва находя в себе силы.
Щепки летели в сторону, как точные и острые слова в газете, радио или на телевидении. Здесь столько мастерства среди участников, для которых соревнование - не просто Игра!
Вскоре объявят имя победителя. И им станет команда "ВоенТВ", с чем мы коллег поздравим, но скромно.
Ведь состав участников за четыре года восхищает. Команды уже готовятся к чемпионату очень серьезно.
Сергей Чумаков, заместитель гендиректора - главный редактор телекомпании "ВоенТВ":
"То, что связывает нас всех - это запах дров, это запах бабушкиных блинчиков".
Александр Хоровец, капитан команды Белтелерадиокомпании по колке дров:
"Это еще одна из ступеней мотивации на следующий год. Все-таки Белтелерадиокомпания - это крупнейший медиахолдинг, номер один в Беларуси, естественно, что и в соревнованиях по колке дров мы должны быть под номером один".
Традицию, основанную четыре года назад, продолжают укреплять с каждым годом. К тому же и сегодня внимательно, находясь в рабочей командировке, следил и Президент Беларуси. Оттого ответственность участников была запредельной.
Показательные выступления чемпионата по колке дров подчеркнули серьезную подготовленность и звездных гостей.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
"Моя самая главная и самая приятная миссия - поприветствовать всех вас, традиционно передать вам огромный, горячий рабочий привет от нашего Президента".
Наталья Эйсмонт призналась, что рубит дрова уже 11 лет. Говоря о своей работе, она отметила, что это колоссальная ответственность. "Помогает справляться как раз именно то, что ты понимаешь, что права на ошибку у тебя нет. Максимальная концентрация, поддержка, потому что видно, что вокруг наши классные настроенные люди, и они за тебя. Вот это только и помогает. Ну и плюс, конечно, мастерство", - рассказала Наталья Эйсмонт.
Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха признался, что в прошлом году он видел, как Президент рубил дрова и его это очень впечатлило.
Все призеры и победители получили подарки, и очень серьезные. Но главное - это та атмосфера, которая сегодня состоялась в антураже озера Вяча в Минском районе. И к тому же все дрова, которые накололи участники, отправляются нуждающимся.