Белорусской ГРЭС - 95: история и современность первенца отечественной энергетики

Первенец отечественной энергосистемы, станция с уникальной историей - Белорусская ГРЭС отмечает 95-летний юбилей. Площадку для строительства подбирали тщательно, ведь полноценно работать станция могла только при достаточном наличии топлива.





Выбор пал на деревню Орехи, теперь это поселок Ореховск в Оршанском районе. Здесь находится большое озеро и Осиновское болото, которое славится запасами торфа. С этого места на севере Беларуси и началось развитие энергетической отрасли страны.

"В 1969 году после окончания политехнического института я был направлен на Белорусскую ГРЭС. Год отработал инженером, затем начальником цеха", - вспоминает бывший директор Белорусской ГРЭС РУП "Витебскэнерго" Владимир Лузин.

С тех пор вся жизнь Владимира Лузина связана с энергетикой. Человек известный в отрасли. Двадцать лет возглавлял Белорусскую ГРЭС, которая стала кузницей кадров. Именно на территории Оршанского района заложили прочный фундамент большой энергетики Беларуси.

Белорусскую ГРЭС, а также сопутствующую инфраструктуру возвели в короткий срок

8 ноября 1930 электростанция дала первый промышленный ток, став символом индустриализации в БССР. Рядом со станцией вырос благоустроенный поселок. И спустя 95 лет здесь продолжает работать молодое поколение белорусских энергетиков.

Вячеслав Горбылев, инженер управления производством Белорусской ГРЭС РУП "Витебскэнерго": "Моя работа связана со сферой информационных технологий, а также с контрольно-измерительными приборами. Есть возможность развиваться, повышать квалификацию, а также карьерный рост".

Ориентир - на местные виды топлива

В составе БелГРЭС предприятия по подготовке, вывозке торфа. Работает единый комплекс, который объединяет как добычу топлива, так и его использование. Насколько трудоемким этот процесс был много лет назад, демонтирует музейная экспозиция. Сейчас ручной труд заменила автоматика.

Александр Лучко, директор Белорусской ГРЭС РУП "Витебскэнерго": "В составе филиала два энергоисточника - это Белорусская ГРЭС и мини-ТЭЦ "Барань", расположенная в Оршанском районе, а также два торфяных цеха. Торфоцеха добывают торф не только для нужд наших энергоисточников, но и для нужд коммунального хозяйства Дубровенского и Толочинского районов. Сжигая местные виды топлива, мы обеспечиваем не только энергетическую безопасность, но и замещаем объемы природного газа".

Станция обеспечивает коммунальное и тепличное хозяйство горского поселка. Борис Волоткевич в команде энергетиков уже более 30 лет. Четкости и дисциплины не занимать. Служил на атомной подводной лодке Северного флота. Старший мичман по воинскому званию. А на БелГРЭС в должности старшего машиниста.

"Работа моя сейчас и когда я служил ответственная. Ты отвечаешь не только за себя, но и за людей, оборудование, которое обеспечивает поселок теплом. В обязанности входит контроль котлов, все оборудование цеха. В подчинении шесть человек", - рассказывает старший машинист Белорусской ГРЭС Борис Волоткевич.

БелГРЭС славится трудовыми династиями

Пример для Владислава Базыленко - дедушка и отец. Вспоминает, как пришел на станцию молодым специалистом. Предоставили жилье. Сейчас вместе с супругой воспитывают четверых детей.

Владислав Базыленко, инженер отдела Белорусской ГРЭС РУП "Витебскэнерго": "Производственно-технический отдел - это мозг станции. Я и мои коллеги занимаемся учетом, анализом и расчетом тепловых потерь. Я горжусь тем, что могу внести свой вклад в развитие этой станции".