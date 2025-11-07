3.68 BYN
США сняли с Венгрии санкции на поставки российской нефти
Будапешт получил полную свободу от санкций США на российские энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщает Bloomberg, это стало "крупной победой" венгерского политика.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Венгрия сохранит самые низкие цены на энергоносители в Европе. Мы создали для этого все необходимые предпосылки. В частности, это означает, что в случае с "Турецким потоком" и нефтепроводом "Дружба" мы получили полное освобождение от санкций. Нет никаких санкций, которые могли бы ограничить поставки в Венгрию оттуда или сделать их более дорогими. Это общее и бессрочное освобождение".
Также глава венгерского кабмина сообщил, что США полностью снимают санкции против строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома.
Эксперты предупреждают: освобождение Венгрии от санкций США по поставкам нефти и газа из России вызовет негативную реакцию политиков в Евросоюзе.