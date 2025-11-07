США сняли с Венгрии санкции на поставки российской нефти

Будапешт получил полную свободу от санкций США на российские энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщает Bloomberg, это стало "крупной победой" венгерского политика.

"Венгрия сохранит самые низкие цены на энергоносители в Европе. Мы создали для этого все необходимые предпосылки. В частности, это означает, что в случае с "Турецким потоком" и нефтепроводом "Дружба" мы получили полное освобождение от санкций. Нет никаких санкций, которые могли бы ограничить поставки в Венгрию оттуда или сделать их более дорогими. Это общее и бессрочное освобождение".