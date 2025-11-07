3.68 BYN
IV Чемпионат по колке дров среди СМИ - как это было
На берегу водохранилища Вяча в Минском районе прошел IV Чемпионат по колке дров среди СМИ.
В чемпионате было несколько дисциплин: колка дров (среди мужчин и женщин), переруб бревна топором, колка дров по-президентски, эстафета. Конкурс "Одним ударом!" был дополнительным, в нем приняли участие 10 мужчин, которые показали лучший результат в колке дров, а в конкурсе "Проверк на прочность" поучаствовали 10 женщин, участницам нужно было расколоть колодку с помощью деревянного клина и чугунной сковородки.
39 команд приняли участие в соревнованиях. Были не только представители белорусских СМИ, но и журналисты из Китая, России, Украины, работники пресс-службы белорусского МИДа, представители МВД, МЧС, Палаты представителей Национального собрания, Белорусской железной дороги.
Азарт спортивного состязания и эмоции праздника - в фоторепортаже.