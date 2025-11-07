IV Чемпионат по колке дров среди СМИ - как это было

В чемпионате было несколько дисциплин: колка дров (среди мужчин и женщин), переруб бревна топором, колка дров по-президентски, эстафета. Конкурс "Одним ударом!" был дополнительным, в нем приняли участие 10 мужчин, которые показали лучший результат в колке дров, а в конкурсе "Проверк на прочность" поучаствовали 10 женщин, участницам нужно было расколоть колодку с помощью деревянного клина и чугунной сковородки.