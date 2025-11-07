Гран-при "Лістапада" достался режиссеру мифологического фильма "Охотник" Зауру Цогоеву

"Лістапад" фильмов завершился! Минский международный кинофестиваль раздал кленовые листы в металле лучшим фильмам по версии экспертов. Их названия прозвучали на церемонии закрытия в кинотеатре "Москва". Красная дорожка в этот вечер объединила синема 41 страны.

Зал в кинотеатре "Москва" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25f4e610-ca6a-4a99-8054-110f9dc302de/conversions/e7639dc6-bcd4-44ba-89ae-75e03640278e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25f4e610-ca6a-4a99-8054-110f9dc302de/conversions/e7639dc6-bcd4-44ba-89ae-75e03640278e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25f4e610-ca6a-4a99-8054-110f9dc302de/conversions/e7639dc6-bcd4-44ba-89ae-75e03640278e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25f4e610-ca6a-4a99-8054-110f9dc302de/conversions/e7639dc6-bcd4-44ba-89ae-75e03640278e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Красивый вечер в кинотеатре "Москва". Сейчас на экранах показывают картину "История хлопковых полей" режиссера Чжан Чжун. Этот фильм и его режиссер из Китая получили специальный приз от главы государства "За гуманизм и духовность в кино".

Фильм режиссера, который год назад на 30-м кинофестивале "Лістапад" получил золото Гран-при.

Чжан Чжун, обладатель приза Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино" (Китай) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd235ba1-515d-44e2-95e9-ac19f9bba604/conversions/be084d7d-03e2-479b-beb3-cbfc8a4b8d57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd235ba1-515d-44e2-95e9-ac19f9bba604/conversions/be084d7d-03e2-479b-beb3-cbfc8a4b8d57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd235ba1-515d-44e2-95e9-ac19f9bba604/conversions/be084d7d-03e2-479b-beb3-cbfc8a4b8d57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd235ba1-515d-44e2-95e9-ac19f9bba604/conversions/be084d7d-03e2-479b-beb3-cbfc8a4b8d57-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чжан Чжун, обладатель приза Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино" (Китай):

"Здесь присутствуют гуманизм и духовность. Я лично это прочувствовал. Мне очень понравились белорусские картины. Они также являются всемирными. Считаю, что "Лістапад" - это очень важный фестиваль в мире. В прошлом году я здесь уже получил награду, а в этом у меня выпала честь быть членом жюри и увидеть очень много достаточно стоящих фильмов. Для меня лично и для Китая этот фестиваль является одним из самых важных".

Но, безусловно, главная интрига, куда же улетает золото "Лістапада" и этот кленовый лист в металле? Гран-при "Лістапада" отправляется в Северную Осетию. В этом году статуэтка досталась Зауру Цогоеву - режиссеру мифологического фильма "Охотник", который получил массу положительных отзывов, в том числе и от международного жюри.

"Первый информационный" записал "Актуальное интервью" с режиссером и продюсером этой ленты. Она впечатляет, ее обещают показать в минских кинотеатрах. И уже известно, что есть у команды ряд предложений, которые получили они именно на "Лістападзе". Именно "Лістапад" показал впервые на широком экране это кино. Небольшой комментарий от режиссера и продюсера вашему вниманию.

Людвиг Джиоев и Заур Цогоев, обладатели Гран-при XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/298db3c4-5964-44e7-89f0-4137c6d6584a/conversions/b9a21e1e-8dac-4541-a7fc-f1c772b64b1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/298db3c4-5964-44e7-89f0-4137c6d6584a/conversions/b9a21e1e-8dac-4541-a7fc-f1c772b64b1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/298db3c4-5964-44e7-89f0-4137c6d6584a/conversions/b9a21e1e-8dac-4541-a7fc-f1c772b64b1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/298db3c4-5964-44e7-89f0-4137c6d6584a/conversions/b9a21e1e-8dac-4541-a7fc-f1c772b64b1d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Людвиг Джиоев и Заур Цогоев, обладатели Гран-при XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад":

"Картина на самом деле о нас, о людях. О сегодняшних проблемах, о том, что мы должны беречь не только природу, но и друг друга. Наверное, каждому надо работать над собой в этом мире, чтобы больше созидать".