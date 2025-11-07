3.68 BYN
Гран-при "Лістапада" достался режиссеру мифологического фильма "Охотник" Зауру Цогоеву
"Лістапад" фильмов завершился! Минский международный кинофестиваль раздал кленовые листы в металле лучшим фильмам по версии экспертов. Их названия прозвучали на церемонии закрытия в кинотеатре "Москва". Красная дорожка в этот вечер объединила синема 41 страны.
Красивый вечер в кинотеатре "Москва". Сейчас на экранах показывают картину "История хлопковых полей" режиссера Чжан Чжун. Этот фильм и его режиссер из Китая получили специальный приз от главы государства "За гуманизм и духовность в кино".
Фильм режиссера, который год назад на 30-м кинофестивале "Лістапад" получил золото Гран-при.
Чжан Чжун, обладатель приза Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино" (Китай):
"Здесь присутствуют гуманизм и духовность. Я лично это прочувствовал. Мне очень понравились белорусские картины. Они также являются всемирными. Считаю, что "Лістапад" - это очень важный фестиваль в мире. В прошлом году я здесь уже получил награду, а в этом у меня выпала честь быть членом жюри и увидеть очень много достаточно стоящих фильмов. Для меня лично и для Китая этот фестиваль является одним из самых важных".
Но, безусловно, главная интрига, куда же улетает золото "Лістапада" и этот кленовый лист в металле? Гран-при "Лістапада" отправляется в Северную Осетию. В этом году статуэтка досталась Зауру Цогоеву - режиссеру мифологического фильма "Охотник", который получил массу положительных отзывов, в том числе и от международного жюри.
"Первый информационный" записал "Актуальное интервью" с режиссером и продюсером этой ленты. Она впечатляет, ее обещают показать в минских кинотеатрах. И уже известно, что есть у команды ряд предложений, которые получили они именно на "Лістападзе". Именно "Лістапад" показал впервые на широком экране это кино. Небольшой комментарий от режиссера и продюсера вашему вниманию.
Людвиг Джиоев и Заур Цогоев, обладатели Гран-при XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад":
"Картина на самом деле о нас, о людях. О сегодняшних проблемах, о том, что мы должны беречь не только природу, но и друг друга. Наверное, каждому надо работать над собой в этом мире, чтобы больше созидать".
Кленовым листом отмечен и фильм Белтелерадиокомпании. Главная награда национального конкурса в руках наших коллег телеканала "Беларусь 3" "Жизнь моя, "Хорошки". Именно эта лента от Анжелики Новиковой покорила жюри национального конкурса и признана лучшим документальным фильмом. Я уверена, что скоро мы увидим повтор этой прекрасной истории о легендарном хореографическом коллективе на телеканале наших коллег. "Лістапад" обещает кружить эти главные ленты дальше по кинотеатрам Беларуси. Много восторженных отзывов о них услышите утром.