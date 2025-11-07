Жук: Очаги напряженности создают по всему периметру Союзного государства

"Американцы больше разжигают конфликтные истории. Очаги напряженности создают по всему периметру Союзного государства, говоря о договоре о совместной обороне Союзного государстве. И для нас вот эта история очень напряжена. Ведь мы, по сути, западный форпост. Пытались сюда зайти через политический мятеж в 2020 году. Сегодня пытаются создать напряженность по периметру западной нашей границы. На юге она уже существует, учитывая то, что Украина ведет военные действия, и там вообще непонятная история может развернуться. Сегодня Украина не заинтересована в эскалации ситуации, но это граница с воюющей страной, которая считает нас врагами. Не нужно об этом забывать. Нынешний режим украинский считает Беларусь врагом. И нам в этой ситуации возможна только одна линия поведения - это наращивание своей военной и экономической мощи и холоднокровия, холодные мозги в политике".