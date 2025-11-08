Народный артист России Олег Меньшиков отмечает 65-летие

Российскому актеру театра и кино, режиссеру, народному артисту Российской Федерации Олегу Меньшикову исполняется 65 лет.

Олег Меньшиков известен своими яркими ролями в "Покровских воротах" и "Сибирском цирюльнике", вошедших в золотой фонд российского кино, а также громкими премьерами в Московском театре имени М. Н. Ермоловой.

Наряду с театром важное место в творческой деятельности Меньшикова занимает кино. Первой его работой стала роль Шурки в фильме "Жду и надеюсь" (1980). Она определила его возможности как характерного актера и одновременно выявила умение играть современные роли.

Одной из знаковых в карьере Олега Меньшикова и принесших ему широкую известность стала роль Костика в фильме "Покровские ворота". Режиссер Михаил Козаков долго не мог выбрать актера, который сыграл бы этого персонажа. На пробах он отклонил 19 кандидатов. Когда же пришел Олег Меньшиков, и режиссер Михаил Козаков, и сценарист Леонид Зорин тут же поняли, что нашли своего героя.

В 1994 году Меньшиков снялся в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем". Роль в ленте, удостоенной премии "Оскар", стала одной из самых ярких в творческой биографии актера и принесла ему несколько наград.

В 2003 году за большие заслуги в области искусства Олегу Меньшикову присвоено почетное звание народного артиста Российской Федерации.

Олег Евгеньевич блестяще сыграл главные роли в фильмах "Сибирский цирюльник", "Золотой теленок", "Статский советник", "Легенда № 17". Также в образе следователя Якова Петровича Гуро снялся в популярных фильмах "Гоголь. Начало", "Гоголь. Страшная месть" и в сериале "Гоголь". Всего на счету артиста около 40 киноролей, а также многочисленные театральные проекты, в том числе режиссерские работы.

В 2012 году Олег Меньшиков стал художественным руководителем Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. С 2013 года занимал должность директора театра, ушел с нее в августе 2021 года, но остался работать на посту худрука.

Значимое место в жизни Олега Меньшикова занимает педагогическая деятельность. С 2018 года он преподает на актерском факультете ГИТИСа. Под его руководством студенты получают возможность делать первые шаги на профессиональной сцене и развивать свой талант в тесной связи с практикой театра.