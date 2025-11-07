3.68 BYN
От машиностроения до кино: в Монголии прошел праздник, посвященный Беларуси
Автор:Редакция news.by
В Монголии состоялось мероприятие, посвященное Беларуси. Гостей познакомили с флагманом отечественного машиностроения - предприятием БЕЛАЗ. Презентацию провел руководитель представительства автоконцерна в Монголии. Техника БЕЛАЗа работает сейчас практически на всех горнодобывающих карьерах Монголии.
Праздничный день завершился марафоном белорусского кино. Монгольские зрители познакомились с современными картинами, а также с классикой "Беларусьфильма". Первыми зрителями фильма "Классная" стали ученики младших классов местной школы "Кириллица".
В 2025 году Русский дом в столице Монголии установил партнерские отношения с международным спутниковым телеканалом "Беларусь 24" и киностудией "Беларусьфильм".