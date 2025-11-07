3.68 BYN
Во Франции закрывается металлургическое предприятие с 600-летней историей
Во Франции, как сообщает издание Le Parisien, закрывается металлургическое предприятие с 600-летней историей в Априё. Вместе с производством, похоже, умрет и сам город: никакой другой работы здесь нет. Завод стал одним из 7 тыс. компаний, которые разорились во Франции за последний месяц.
Причинами резкого ухудшения ситуации в стране являются чехарда с отставками правительства, проблемы с принятием бюджета на будущий год, а также массовые протесты граждан против ухудшения финансового положения.
Наконец, в последние недели сразу два главных рейтинговых агентства планеты понизили кредитный рейтинг Франции: стоимость займов для страны быстро растет. Между тем, президент Макрон намерен увеличить оборонные расходы на 5 млрд евро - при том, что дефицит бюджета и без того составит в этом году 200 млрд. В итоге, судьба завода в Априё лишь служит иллюстрацией к экономической катастрофе, которую переживает страна в целом.