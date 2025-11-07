Во Франции закрывается металлургическое предприятие с 600-летней историей

Во Франции, как сообщает издание Le Parisien, закрывается металлургическое предприятие с 600-летней историей в Априё. Вместе с производством, похоже, умрет и сам город: никакой другой работы здесь нет. Завод стал одним из 7 тыс. компаний, которые разорились во Франции за последний месяц.

Причинами резкого ухудшения ситуации в стране являются чехарда с отставками правительства, проблемы с принятием бюджета на будущий год, а также массовые протесты граждан против ухудшения финансового положения.