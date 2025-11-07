Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Автоперевозчики из Литвы возмущены, что граница для них закрыта, а ж/д сообщение работает

Литовские автоперевозчики возмущены, что границу закрыли для них, но не для ж/д транспорта. В национальной ассоциации автомобильных перевозчиков заявили: единые требования должны применяться на всех дорогах. В противном случае это своего рода нарушение конкуренции.

Литовские транспортные компании уже называют последствия закрытия границы со стороны их же государства катастрофическими. Убытки, которые они понесут, могут составить до 1 млр евро. Перевозчики потребовали от правительства четкого плана по разрешению данной ситуации и даже пригрозили протестами.

белорусско-литовская границаавтоперевозки