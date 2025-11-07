3.68 BYN
Политолог Жестовская: Орбан сосредоточен на защите экономических интересов Венгрии
Орбан сосредоточен не на глобальных политических вопросах, а на защите экономических интересов Венгрии. Своим мнением поделилась политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.
"Любые международные интересы, любая международная политика для Венгрии как для страны со здравомыслящим руководством не могут превалировать над собственными интересами и собственной экономической моделью, - заявила эксперт. - Так что в первую очередь они решают свои интересы. А их интерес какой? Сохранить достаточно недорогие ресурсы, сохранить возможность обеспечивать свое население газом, сохранить тепло в своих домах, а не по причине каких-то политических амбиций, политических планов стран ЕС разорвать столь выгодные контракты и начать топить дровами или углем".