Политолог Жестовская: Орбан сосредоточен на защите экономических интересов Венгрии

"Любые международные интересы, любая международная политика для Венгрии как для страны со здравомыслящим руководством не могут превалировать над собственными интересами и собственной экономической моделью, - заявила эксперт. - Так что в первую очередь они решают свои интересы. А их интерес какой? Сохранить достаточно недорогие ресурсы, сохранить возможность обеспечивать свое население газом, сохранить тепло в своих домах, а не по причине каких-то политических амбиций, политических планов стран ЕС разорвать столь выгодные контракты и начать топить дровами или углем".