В Германии массово отменяют рождественские ярмарки
Автор:Редакция news.by
Канцлер Мерц украл рождественское настроение у жителей Германии. Многие города отказываются от проведения традиционных ярмарок из-за экономических трудностей. Об этом сообщает газета Bild.
Где-то нет денег на меры безопасности, а без них проводить мероприятия нельзя. Дело в том, что рождественские базары небезопасны: достаточно вспомнить теракты на Берлине и Магдебурге. В других городах рынки отменили из-за снижения выручки.
Мэры административных центров тринадцати из шестнадцати федеральных земель уже предупредили Мерца о финансовом кризисе. Они отметили, что разрыв между доходами и расходами муниципалитетов становится все больше.