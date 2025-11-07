В Германии массово отменяют рождественские ярмарки

Где-то нет денег на меры безопасности, а без них проводить мероприятия нельзя. Дело в том, что рождественские базары небезопасны: достаточно вспомнить теракты на Берлине и Магдебурге. В других городах рынки отменили из-за снижения выручки.



Мэры административных центров тринадцати из шестнадцати федеральных земель уже предупредили Мерца о финансовом кризисе. Они отметили, что разрыв между доходами и расходами муниципалитетов становится все больше.