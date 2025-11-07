Лукашенко о продвижении товаров на экспорт: Настало время конкретных дел

Глава государства в эти дни находится с командировкой на юге Беларуси, в Гомельской области. 7 ноября Александр Лукашенко посетил сразу два предприятия в Житковичах - завод металлоконструкций и моторостроительный. В этой части задачи вполне конкретные - повышение локализации, качество и рынки. Конечно, разговор получил развитие и в контексте уже прозвучавших накануне тем. Это и законодательные новации, которые взаимосвязаны с очень жесткой технологической и кадровой дисциплиной. Как сказал наш Президент, время требует нестандартных решений. Поэтому нужна четкая стратегия и порой непопулярные, но эффективные меры. Все подробности у нашего обозревателя.

Президентская командировка в Гомельскую область

После открытия моста в Мозыре и разговора о ситуации в Гомельской области глава государства приехал в Житковичи.

Первая точка. Местный завод металлоконструкций ЗАО "Сатурн-1". Предприятие на протяжении 34 лет специализируется на производстве металлоизделий и металлоконструкций для различных отраслей.

Президент приехал на Житковичский завод металлоконструкций

"То есть перспектива спроса на твою продукцию просматривается?" - спросил Президент у директора завода Михаила Саскевича и получил положительный ответ.

Глава государства обратил внимание, что железнодорожные перевозки и все, что с ними связано, однозначно будут развиваться. "Наш рынок огромен - Россия, Казахстан. Этот рынок всегда будет востребован. Такое огромное пространство без железных дорог быть не может", - сказал он.

На новых площадях предприятие собирается организовать сборку собственной продукции

Здесь решили расширяться. На новых площадях хотят организовать сборку собственной продукции. Проект позволит увеличить объемы производства вдвое, а главное - повысится качество продукции.

Подобным субъектам хозяйствования были обещаны поддержка и содействие со стороны государства. "Ты человек опытный, видишь перспективу - делай. Надо что-то - будем помогать. Если это выгодно для страны, то мы поможем. Я скажу так: денег лишних нет. Это факт. Но у нас нет нормальных перспективных проектов под те деньги, которые мы можем выделить. Поэтому пользуйся этим моментом. Никто деньги просто так никому не даст. Дадим деньги только под то, чтобы завтра заработать новые деньги и чтобы вернули эти (вложенные в проект - прим. ред.) деньги. Вот и все. Дурницу пора заканчивать. Не надо "Батька поможет, батька вытянет!". Вытянем. Но вот так "на дурняк" мы ничего делать не будем", - заявил глава государства.

"Такие предприятия нам нужны сейчас - маленькое, небольшое предприятие, оно быстро перестраивается и так далее", - заметил Президент.

Руководит Житковичским районом Владимир Антоненко, в этой должности он всего 3 недели. Но в курсе дела - сам с Полесья, прежде отвечал за Наровлянский район.

"В Житковичах я вообще проблем не вижу. Крупный город, хороший город, перспективный", - сказал Александр Лукашенко.

Подготовка кадров и передача опыта

В Житковичах 16 тыс. населения. Важный момент - найти операторов на современное дорогостоящее оборудование. В небольших населенных пунктах вот так сразу не всегда получается. Но вопрос решаемый. Сначала теория за партой в - учреждениях образования, практика - уже на месте, на предприятии. Это касается и своих, и приезжих.

Лукашенко о приезжих украинцах: Для них в Беларуси рай

"Люди здесь есть, и они могут работать. Надо для них жилье строить, надо им помогать, чтобы удержать на Полесье. Я вчера не зря говорил про украинцев. Украинцы, если к нам приедут, это благо. Украинцы - это же наши люди, - сказал Президент. - В наши агрогородки приехать для них - это рай. Я же знаю, о чем они говорят. Богатая страна, земли прекрасные, не чета нашим. Но довели народ до того, что он приезжает к нам и радуется. Конечно, рай. Образование бесплатное получают за счет бюджета. Здравоохранение бесплатно. Трудоустроиться без проблем".

Президент о ситуации в Гомельской области: Подвижки есть!

Накануне, пролетев над всей Гомельской областью, глава государства охарактеризовал ситуацию в регионе так: подвижки есть! Но сделать предстоит еще немало - надо распахивать земли, вводить в сельхозоборот. Заниматься мелиорацией.

На дороги к агрогородкам и созданию в них условий для жизни денег жалеть не будут.

Для Полесья запланирована и новая программа до 2030 года. О ней Президенту скоро доложит знаменитый тандем - Заяц / Русый.

Президент констатировал, что в регионе в целом подвижки есть. "Я из Минска летел. Порой придраться не к чему", - заявил Александр Лукашенко.

При этом глава государства указал, что местами распаханы не все территории, которые можно обрабатывать. Важно это делать, чтобы эти участки земли не зарастали. "У нас есть все для того, чтобы мелиорированные поля, в которые когда-то вложили миллиарды советских рублей, привести в хорошее состояние", - сказал он, отметив, что для этого принята соответствующая госпрограмма по мелиорации.

Говоря о развитии Полесья, Президент сказал: "Ничего на Полесье не испохабили (мелиорацией - прим. ред.). Мы не превратили Полесье, заросшее лесом и болотами, в осушенный край. А в этих полесских краях где только можно получили поля для сельскохозяйственного производства и образовали колхозы, совхозы. Сегодня на этой базе создаем современные хозяйства".

Александр Лукашенко напомнил, что в настоящее время реализуется новая программа развития районов Полесья, и в ближайшее время он намерен заслушать доклад по этой теме. "Деньги точечно будем вкладывать. "Дурницы" не будет", - подчеркнул Президент.

Прежде всего государство намерено инвестировать в решение глобальных задач - создание инфраструктуры, в том числе дорожной, освоение земель, развития агрогородков с комфортными условиями жизни для людей и так далее. А локальные вопросы должны решаться на местах.

Время нестандартных решений

Накануне Президент много говорил о трудовой дисциплине. В Беларуси новый подход - относительно сохранности сельхозтехники. Денег она стоит космических, а попадает не в те руки и превращается в металлолом. Теперь будет персональная ответственность за каждую доверенную единицу.

Президент напомнил об особых условиях, на которых сельхозпредприятия будут получать при поддержке государства новую дорогостоящую технику: эксплуатировать такие машины должны квалифицированные, профессиональные специалисты, а найти их можно в том числе на промышленных предприятиях и на время привлечь для работы в полях.

Такие варианты Президент назвал, возможно, нестандартными, но зато позволяющими точечно и в определенный промежуток времени решить актуальную для некоторых хозяйств проблему дефицита квалифицированных кадров. "Конечно, нестандартный шаг, нестандартный ход. Меня тут многие могут критиковать. Но это выход из положения - сохранить дорогостоящую технику", - заметил Александр Лукашенко, добавив, что в этом плане рассчитывает на понимание и поддержку со стороны промышленников.

Глава государства подчеркнул, что зачастую на местах преувеличивают проблему с дефицитом кадров: "Хватает у нас людей. Самое страшное - когда есть люди, а работы нет. Вот это страшно. А когда работы много, а людей якобы не хватает - это жить можно. Заплати хорошо человеку - он сделает три-четыре те нормы".

"Надо нестандартные предпринимать шаги для того, чтобы обеспечить продовольствием и одеждой людей. Без этого страны быть не может", - подчеркнул Президент.

Ситуация в промышленности

Сегодня детально разобрали ситуацию на ведущих предприятиях в регионе. Президент как обычно о проблемах! Традиционный вопрос губернатору: "Что беспокоит?!" Учитывая данные от Комитета госконтроля, глава государства, конечно, знает полный расклад и так. Другой вопрос - как видит решение сложившейся ситуации руководство области.

Президент заметил, что ему хорошо известны ключевые показатели по Гомельской области и его больше интересует, какие конкретно есть проблемы. "Что тебя больше всего беспокоит? Из-за чего ты не спишь?" - спросил он у Ивана Крупко. Тот в свою очередь обозначил некоторую обеспокоенность по поводу выполнения показателя по ВРП.

В этом контексте глава государства обратил внимание, что для руководителя области не должно быть "своих" или "чужих" предприятий, неважно находятся ли они в республиканской собственности - это все сфера ответственности председателя облисполкома. Ивану Крупко, в частности, поручено более детально разобраться в ситуации на БМЗ, "Гомсельмаше", в стекольной промышленности региона. Затрагивался вопрос работы Белорусской стекольной компании, и главой государства были даны конкретные поручения: помощнику Президента - инспектору по Гомельской области Руслану Пархамовичу разобраться в происходящем. "Разберись. Если эта надстройка в 30 или сколько человек мешает и не нужна, значит, не рассуждайте, всех 30 человек - на предприятия, начиная от сельского хозяйства до промышленности. До 1 января чтобы был наведен порядок, если только вопрос в этом, - сказал глава государства. - До 1 января должно быть принято решение".

"Гомельскую область надо приводить в нормальное состояние. Это два фланга Беларуси - Витебская на севере и Гомельская на юге. Их надо привести в порядок", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Инициатива местной вертикали и ответственность за результат

Словом, Александр Лукашенко ждет инициативы! Полномочия местной власти даны на законодательном уровне. И у "президентов на своих территориях" должен быть соответствующий стиль руководства! Задачи - контроль - ответственность, вплоть до самых жестких решений в случае провала.

Лукашенко: Настало время конкретных дел

Президент также предложил предприятиям больше сосредоточиться на улучшении качества производимой продукции. На это у некоторых из них как раз есть время, пока продажи на экспорт не растут быстрыми темпами.

Александр Лукашенко ориентировал чиновников на персональное участие каждого в реализации задач по продвижению экспорта на международные рынки, включая страны дальней дуги.

"Стратегия - хорошо. Но сегодня важна тактика, чтобы мы могли продать продукцию, - сказал Президент. - Нам сегодня не до жиру, дай бог выжить, поэтому нужна и тактика".

Он подчеркнул, что должна быть конкретика, и до каждого чиновника, который отвечает за сотрудничество с той или иной страной или регионом, будет доведено четкое задание.

Соответствующей работой занимается и сам глава государства в ходе переговоров с зарубежными коллегами и визитов в другие страны. "Вам Президент открыл дверь. Так идите в эту дверь. Что вы ждете?! Настало время конкретных дел", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент приехал на Житковичский моторостроительный завод

Александр Лукашенко приедет посмотреть и как идут дела у "дочки" Минского моторного завода - Житковичского моторостроительного. Уникальное производство в центре Белорусского Полесья. Единственный производитель шестеренных насосов для сельскохозяйственной техники.

Александр Ботвинник, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод":

"За последние годы, на сегодняшний день, самый большой прогресс это то, что объемы производства выросли в три раза на данном предприятии. Объемы экспорта выросли в три раза. И это не просто цифры, это действительно факт того кропотливого труда каждого работника производственного предприятия ЖМЗ. Они проделали большую работу. В рамках первого этапа инвестиционного проекта провели модернизацию, уже поставлено 19 обрабатывающих станков, что позволило расширить объемы производства и выйти на новые рынки".

То, что Житковичский завод входит в состав холдинга ММЗ, дает ему определенные привилегии. У коллектива есть постоянный заказ на узлы и детали под конвейер Минского моторного. Это гарантированная загрузка цехов, а значит, стабильная занятость работников и соответствующая зарплата.

"Я на моторный завод все намеревался приехать, посмотреть, что там сделано. Нужна перспектива. Моторный завод будем развивать. Это не дело - машиностроительная страна, мы производим все машины - от легковой до БЕЛАЗа. А начинку (речь о двигателях - прим. ред.) иногда ищем по всему миру. Надо свое производить. Цепляться за тех, у кого технологии есть, и развивать свое", - сказал глава государства.

7 Ноября - праздник со смыслом

Сегодня в Беларуси - официально выходной. День Октябрьской революции - 7 Ноября спустя время пусть с другим, но идеологическим смыслом. Конечно, нет уже тех многотысячных демонстраций и лозунгов. Но тот самый созидательный смысл сохранили. Страна получает знаковые подарки: открываются школы, больницы, мосты, спортивные и культурные объекты.

Говоря о Дне Октябрьской революции, который отмечается 7 ноября, Президент отметил, что это хороший праздник и не стоит от него отказываться: "Есть у нас процентов 30 людей, которые с уважением относятся к этому празднику. Мы революций не хотим больше, но есть люди, которые к этому празднику хорошо относятся. Ну и пусть будет у них этот праздник. Мы будем помнить, что был такой праздник. Не надо забывать то, что было. Не надо ранить людей, которые сегодня на пенсии и уходят из этой жизни. Пусть они знают, что мы достойные продолжатели их дел".

"Нормальный это праздник. Мы его осовременили", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что нет ничего плохого, например, в том, что к этому празднику на Минском моторном заводе произвели новый хороший двигатель на основании комплектующих Житковичского моторостроительного завода.

"Что плохого, что мы мост сдали (накануне в Мозыре открыт обновленный мост через Припять - прим. ред.). Если бы не поехали туда вчера, Иван Иванович (председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко - прим. ред.) там бы благоустраивал до весны. А так подстегнули, сделали. И по всей стране так", - сказал Президент.

"Поэтому с праздником! Здоровья, счастья. Остальное купим", - резюмировал глава государства.

Президентские командировки

Наш Президент сейчас в постоянных командировках по стране. Основная цель - сохранить деревню, создать условия для людей, чтобы агрогородки были центрами притяжения. Конечно, и спросить всегда есть за что местную власть. Большое совещание в Витебске, теперь - Гомельская область, на очереди - другие регионы. А потом самостоятельная работа. Проявить себя будет возможность.

