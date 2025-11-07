Торнадо превратил бразильский муниципалитет в руины и привел к гибели людей

Смятые машины, разрушенные дома и вырванные с корнем деревья: мощный торнадо обрушился на бразильский муниципалитет Риу-Бониту-ду-Игуасу.

По словам местных властей, погибли 5 человек, не менее 130 получили ранения. Мощный вихрь буквально за несколько минут повредил 80 % строений, повалил столбы электропередачи. Населенный пункт остался без света. Сейчас в муниципалитете работают спасательные бригады службы гражданской обороны.