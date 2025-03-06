Большая перспектива. Россия предлагает построить в Беларуси завод по производству беспилотников

Перспективные направления сотрудничества Беларуси и России. Президенту Беларуси 6 марта представили сферы, где Минск и Москва могут сделать больше. Развитие беспилотных авиационных систем - одна из таких. "Для нас это большая перспектива", - отметил Президент.

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Выставку новейших образцов российских беспилотников организовали на площадке "Белэкспо" - здесь дроны на любой вкус. Помощники аграриев, дроны-курьеры, наблюдатели. С помощью таких "стальных птиц", например, мониторят, все ли в порядке с линиями электропередач. О планах побывать здесь Александр Лукашенко рассказывал еще в начале недели.

Перспективные направления цифрового взаимодействия Минска и Москвы

В хайтек-сферах нужно разворачиваться - технологии должны работать на экономику. Где вообще можем больше, докладывают Крутой и Орешкин. Их тандем известен еще с тех времен, когда они министрами экономик во главе рабочей группы разруливали проблемы интеграции. Сегодня должности, что у Крутого, что у Орешкина, другие - оба пошли на повышение. Но миссия продвигать союзное сотрудничество на них все также.

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"Нам с Дмитрием Николаевичем поручили поработать по перспективным направлениям. Понятно, что история взаимоотношений у нас длинная, экономики интегрированы, большой объем торговли. Мы смотрели в первую очередь с точки зрения критериев новизны, инновационности, технологичности, и чтобы был определенный прорывной характер. Выбрали 10 пунктов, с которых хотим эту работу начать", - рассказал заместитель руководителя Администрации Президента России.

О беспилотниках будет подробно, но сначала о том, что перспективно помимо них. Это использование возможностей цифровых платформ, маркетплейсов. Чтобы наращивать экспортные поставки белорусских товаров.

Внедрение цифровых валют, использование промышленных роботов, все больше "цифры" в образовании и здравоохранении, и даже автомобильный туризм и развитие ж/д сообщение, которое поможет сократить время в пути для путешественников и бизнеса.

Развитие железнодорожного сообщения

"Это в повестке у нас с Путиным буквально первый вопрос. Я его все время подталкиваю даже: зачем куда-то далеко строить - есть дорога, надо в этом направлении. И не до Минска, а до Бреста. И это будет скоро. Он меня поддерживает в этом отношении", - подчеркнул белорусский лидер.

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Президент Беларуси осмотрел выставку новейших российских беспилотников

Все летальные новинки российского производства Александр Лукашенко посмотрел на выставке. Настоящий беспилотный бум начался года три назад.

Игрушки поначалу, со временем такие летательные аппараты все больше стали использоваться в обороне и безопасности, в сельском хозяйстве, в поиске людей, в мониторинге газопромышленных систем. Разбрасывают удобрения, доставляют грузы, с их помощью даже рисуют рекордные муралы. Платформа дрона модифицируется под задачу.

Президент всегда был и остается главным лоббистом внедрения современных технологий в разные сферы нашей жизни - от экономики и безопасности до образования и медицины.

Было заметно, что производственники хотели впечатлить цифрами - говорят, использование бесплиотников даст существенную прибавку ВВП. Миллиард долларов для начала - звучит неплохо! Да и внешний запрос есть - можно работать сообща. Россияне предлагают взяться за создание в Беларуси завода по производству беспилотных авиационных систем.

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Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента России:

"Вопрос идет о создании производства всех ключевых компонентов. Это, конечно же, вопросы обеспечения суверенитета. Очень важно, чтобы в Беларуси были собственные производства, которые делали бы не только экономику, но и сферу безопасности страны по-настоящему суверенными. Речь идет о том, чтобы использовать технологические наработки и решения, которые есть в России".

Предстоит детальное обсуждение. Ну а с учетом того, что дроны сегодня используют не только в мирных целях, Вооруженным Силам Беларуси поставлена задача весной оценить и проверить результативность системы борьбы с беспилотниками.

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