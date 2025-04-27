Бренд "Сделано в Беларуси". Расскажем, почему важно зарегистрировать товарный знак

Развитие экспорта является одним из приоритетных направлений совершенствования экономики любого государства. Надежная система внешнеторговых отношений обеспечивает рост ВВП и приток иностранного капитала в страну.

"Сделано в Беларуси" - бренд, репутацию которого важно защищать на зарубежных рынках, именно поэтому в стране ведется системная работа по охране объектов интеллектуальной собственности.

Денис Коржицкий, первый зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

"Мы присутствуем на высококонкурентных рынках. Это и продукция машиностроения, и пищевая промышленность, и легкая промышленность. Естественно, там ряд других производителей участвует в этой конкурентной борьбе. И потеря даже 1 % продаж приводит фактически к миллиарду долларов, если брать статистику всего экспорта. Поэтому данному вопросу мы уделяем особое внимание".