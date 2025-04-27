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Бренд "Сделано в Беларуси". Расскажем, почему важно зарегистрировать товарный знак
Развитие экспорта является одним из приоритетных направлений совершенствования экономики любого государства. Надежная система внешнеторговых отношений обеспечивает рост ВВП и приток иностранного капитала в страну.
"Сделано в Беларуси" - бренд, репутацию которого важно защищать на зарубежных рынках, именно поэтому в стране ведется системная работа по охране объектов интеллектуальной собственности.
Денис Коржицкий, первый зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
"Мы присутствуем на высококонкурентных рынках. Это и продукция машиностроения, и пищевая промышленность, и легкая промышленность. Естественно, там ряд других производителей участвует в этой конкурентной борьбе. И потеря даже 1 % продаж приводит фактически к миллиарду долларов, если брать статистику всего экспорта. Поэтому данному вопросу мы уделяем особое внимание".
В 2024 году экспорт белорусских товаров увеличился на 1,2 % по отношению к предыдущему году. Это говорит о востребованности белорусской продукции за рубежом. Расширение объемов и географии экспорта наукоемкой высокотехнологичной продукции белорусских производителей возможно только на основе высокой ее конкурентоспособности и надежной правовой охраны на всех потенциальных рынках.