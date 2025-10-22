3.68 BYN
Брест принимает заседание Межгоссовета по антимонопольной политике стран - участниц СНГ
Не допустить нарушений и поддерживать нормальные условия оказания услуг потребителям - Брест принимает 59-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике стран - участниц СНГ. Сегодня на повестке 11 направлений. Особый акцент делается на обмене опытом между участниками.
В год 80-летия Великой Победы местом проведения форума город над Бугом выбран не случайно. Брестскую крепость в июне 1941-го защищали люди разных национальностей. Таким образом сегодня участники подчеркивают свое единство.
"Это хорошая площадка, чтобы антимонопольные ведомства обменялись опытом для того, чтобы наши действия были скоординированы и мы могли выстраивать, в первую очередь, для потребителей наших стран нормальные и справедливые цены", - отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.
По его словам, на заседании обсуждают широкий спектр вопросов, в частности, связанных со сферой транспорта, реализацией нефтепродуктов, работой сотовых операторов, маркетплейсов. "Органы, которые защищают население, конкуренцию, должны всегда держать ухо востро", - заметил министр.
"Дискуссия действительно получилась широкая. Мы обсудили много вопросов, выработали позицию, как двигаться дальше. Мы пытаемся построить общий рынок биржевой торговли в ЕАЭС и также продолжается работа по установлению справедливых тарифов на услуги голосовой связи в роуминге во всем пространстве ЕАЭС, - поделился член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному реагированию ЕЭК Максим Ермолович. - Обсуждали и более сложные темы, связанные с развитие искусственного интеллекта, действием электронных цифровых платформ".
Программой двухдневного форума предусмотрена и культурная часть. Участники уже посетили Брестскую крепость, а также побывают в Беловежской пуще.