"Будет трансформация". Что станет с Западом, если крупные страны перейдут на расчеты в нацвалютах

Если такие гиганты, как Китай, Россия, Индия и другие страны перейдут полностью на расчеты в национальных валютах, что это будет означать для Запада? На такой вопрос ответил аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.

Эксперт сходу ответил, что это будет означать определенную трансформацию, которая была заложена еще даже не в этом десятилетии, а в предыдущем и в вопросе многополярности. Вначале об этом говорилось на уровне политической и публичной риторики, а сейчас это уже переходит в плоскость экономики, то есть непосредственного производства товаров и обхода санкций.

"Одним из маркеров эффективности многополярности является то, что санкции не могут нести то убийственное действие, на которое они были направлены. Был большой вопрос: для чего вводятся санкции? Это метод кнута? Или чтобы страну экономически убить?", - заявил аналитик.

Он напомнил, что регулярно говорилось о том, что экономика России будет разорвана в клочья, что санкции ее уничтожат. "Оказалось, что нет, не уничтожат, и это следствие многополярности, в том числе следствие, которое предпринимают на площадках ШОС по укреплению равноправного диалога", - считает Никита Татищев.

