3.67 BYN
2.96 BYN
3.43 BYN
БУТБ и Минпромторг Карелии подписали соглашение о сотрудничестве
Белорусская универсальная товарная биржа и Министерство промышленности и торговли Карелии подписали соглашение о сотрудничестве на полях бизнес-форума, который посвящен развитию регионов.
В эти дни он проходит в Минске и приурочен к визиту заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Олега Ермолаева. Стороны намерены расширить взаимодействие в сфере биржевой торговли.
Это предполагает более активную работу с частным бизнесом, поиск перспективных товарных позиций для экспорта и импорта, устранение необоснованного посредничества. С точки зрения географии биржевой торговли Карелия - новое для БУТБ направление.
Беларусь является одним из ключевых торговых партнеров для региона, занимая первое место среди стран СНГ по товарообороту. Планируется, что в 2025 году он достигнет отметки в 50 млн долларов.
Олег Ермолаев, заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики:
"Карелия является центром компетенции в сфере разработки новых IT-решений. Например, у нас есть компания, которая является одним из лидеров в медицинской аналитике, это такой помощник врача на основе ИИ. Сегодня они присутствуют более чем в 50 регионах России, в различных частных и государственных организациях. Мы уверены, что здесь мы можем найти сотрудничество и выход на белорусский рынок. Конечно, жители Карелии очень любят приезжать в Беларусь, особенно на санаторно-курортное лечение, мы все-таки живем на севере, нам надо оздоравливаться, а в Беларуси прекрасная медицина в этом плане".
Уже в мае 2026 года Беларусь и Карелия станут еще ближе друг к другу - планируются прямые рейсы из Минска в Петрозаводск, что значительно упростит перемещение между регионами.