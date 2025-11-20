БУТБ и Минпромторг Карелии подписали соглашение о сотрудничестве

Белорусская универсальная товарная биржа и Министерство промышленности и торговли Карелии подписали соглашение о сотрудничестве на полях бизнес-форума, который посвящен развитию регионов.

В эти дни он проходит в Минске и приурочен к визиту заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Олега Ермолаева. Стороны намерены расширить взаимодействие в сфере биржевой торговли.

Это предполагает более активную работу с частным бизнесом, поиск перспективных товарных позиций для экспорта и импорта, устранение необоснованного посредничества. С точки зрения географии биржевой торговли Карелия - новое для БУТБ направление.

Беларусь является одним из ключевых торговых партнеров для региона, занимая первое место среди стран СНГ по товарообороту. Планируется, что в 2025 году он достигнет отметки в 50 млн долларов.

Олег Ермолаев, заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики:

"Карелия является центром компетенции в сфере разработки новых IT-решений. Например, у нас есть компания, которая является одним из лидеров в медицинской аналитике, это такой помощник врача на основе ИИ. Сегодня они присутствуют более чем в 50 регионах России, в различных частных и государственных организациях. Мы уверены, что здесь мы можем найти сотрудничество и выход на белорусский рынок. Конечно, жители Карелии очень любят приезжать в Беларусь, особенно на санаторно-курортное лечение, мы все-таки живем на севере, нам надо оздоравливаться, а в Беларуси прекрасная медицина в этом плане".

