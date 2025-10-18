3.73 BYN
Бюджет 2025 года в Беларуси исполняется планово - пенсии и зарплаты растут
Автор:Редакция news.by
Бюджет нынешнего года в Беларуси исполняется планово - пенсии и зарплаты растут и выплачиваются вовремя. Дефицит госказны в 4,5 млрд рублей не будет превышен, Минфин предполагает, что он станет ниже. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал министр Юрий Селиверстов.
Госказна на 2026 год также сохраняет социальную направленность. 13 % ВВП в бюджете пойдут на расходы в медицине, образовании и культуре. Как отметил на совещании по проектам прогнозных документов Президент Беларуси, важно, чтобы экономические планы совпадали с бюджетом, а средства в Госпрограмме окупались и выполнялись все обязательства.
Подробнее о расходах и доходах в 2026 году и главных налоговых новациях смотрите 19 октября в "Главном эфире" на "Беларусь 1".