Агрогородок Криничный стал обладателем почетного статуса "Здоровый поселок"
Яркий пример того, как успехи людей выводят целые населенные пункты на первые полосы изданий - агрогородок Криничный славится святыми источниками с водой, не замерзающей даже в лютые морозы, а еще учеными, которые выводят лучшие в Европе сорта кукурузы.
Перспективные проекты и новые рабочие места, усердный труд на земле, любовь к своей малой родине - сельчане искренне считают агрогородок идеальным местом для жизни.
Перспективный и уютный Криничный - обладатель почетного статуса "Здоровый поселок" по итогам республиканского проекта по благоустройству. Он прирастает частной застройкой и интенсивно совершенствует инфраструктуру.
Агрогородок Криничный расположен в 5 км от Мозыря на живописном берегу Припяти, свое название получил из-за десятка родников из самых недр земли.
"У населенного пункта своя неповторимая судьба - появился в 1970-е годы в связи со строительством гиганта нефтехимии - Мозырского НПЗ и переселением сюда, на новое место, жителей двух крупных населенных пунктов - Михалок и Кустовницы", - рассказала председатель Криничного сельсовета Ирина Грязнова.
"Экспериментальная база "Криничная" - флагман аграрной отрасли: 7 молочно-товарных комплексов, кукурузокалибровочный завод, консервный завод. Сельхозпроизводитель держит лидерские позиции, дает рабочие места и стимул расти профессионально, а еще - социальную защищенность людям.
Агрогородок славится громкими достижениями ученых Полесского института растениеводства. Здесь выводят новые сорта и гибриды культур и укореняют современные технологии выращивания.
Граница между городом и деревней в части коммунального комфорта стирается - в Криничном асфальтированные дороги, хорошая социальная инфраструктура, современные спортивные комплексы для детей, благоустроенное жилье. Поселок может похвастаться целой улицей ученых, а еще Криничный полностью газифицирован.
45-летний юбилей отпраздновала детская школа искусств, где бережно хранят музыкальные традиции, учат понимать и любить живопись.
Средняя общеобразовательная школа - ресурсный центр по экспериментальной деятельности педагогов, в ее стенах проходят районные фестивали инновационных идей.
А еще в Криничанской школе бережно хранят память о земляке, великом генетике XX века Петре Рокицком. Он на много десятков лет опередил свое время. Выдающийся ученый исследовал радиационную генетику, теорию мутагенеза, основы селекционного процесса. Результаты исследований академика в основе научных работ и учебных пособий.
Недавно Криничный отметил полувековой юбилей. Чистый, гостеприимный и спокойный - местные жители называют его тихой гаванью, общим домом, и другого им не нужно.