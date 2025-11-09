Смотреть онлайнПрограмма ТВ
TASR: Два поезда столкнулись возле Братиславы

Столкновение поездов близ Братиславы. Фото ТАСС

Два поезда столкнулись близ Братиславы, имеется значительное число пострадавших, пишет информагентство TASR.

На место ЧП направили спасателей, пожарных и бригады скорой медицинской помощи. Столкновение поездов произошло на участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок (Западная Словакия).

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, отметил, что направляется к месту аварии - столкновению двух поездов между Братиславой и Пезинком. "Твердо верю, что все пассажиры будут в порядке", - написал он в Facebook.

Согласно словацким СМИ, при аварии ранения получили несколько человек. Причины ЧП устанавливает полиция и эксперты республиканского управления железнодорожного транспорта.

Дополнено

"На месте аварии должно быть, по данным словацкого издания SME, около 30 раненых", - говорится в сообщении на сайте издания 9 ноября.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, сто столкновение поездов рядом с Братиславой должно быть тщательно расследовано, пишет РИА Новости.

