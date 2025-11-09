TASR: Два поезда столкнулись возле Братиславы

Столкновение поездов близ Братиславы. Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e76aefc-ed74-45d9-bc71-3da96e6c62f6/conversions/829df59a-81dd-4912-bd3c-ae007e5f961a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e76aefc-ed74-45d9-bc71-3da96e6c62f6/conversions/829df59a-81dd-4912-bd3c-ae007e5f961a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e76aefc-ed74-45d9-bc71-3da96e6c62f6/conversions/829df59a-81dd-4912-bd3c-ae007e5f961a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e76aefc-ed74-45d9-bc71-3da96e6c62f6/conversions/829df59a-81dd-4912-bd3c-ae007e5f961a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Два поезда столкнулись близ Братиславы, имеется значительное число пострадавших, пишет информагентство TASR.

На место ЧП направили спасателей, пожарных и бригады скорой медицинской помощи. Столкновение поездов произошло на участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок (Западная Словакия).

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, отметил, что направляется к месту аварии - столкновению двух поездов между Братиславой и Пезинком. "Твердо верю, что все пассажиры будут в порядке", - написал он в Facebook.

Согласно словацким СМИ, при аварии ранения получили несколько человек. Причины ЧП устанавливает полиция и эксперты республиканского управления железнодорожного транспорта.

Дополнено

"На месте аварии должно быть, по данным словацкого издания SME, около 30 раненых", - говорится в сообщении на сайте издания 9 ноября.