Диплом со знаком качества: за 2024-й учебный год в Беларуси обучались 35 тыс. иностранцев

Выдающиеся деятели культуры, спорта, ученые и политики - это результат упорного труда и, конечно, образования. Сильные научные школы и внедрение передовых методов обучения - это то, чем всегда гордилась Беларусь. Наш диплом со знаком качества, поэтому за белорусским образованием едут со всего мира.

За 2024-й учебный год в Беларуси обучались 35 тыс. иностранцев. Высокие стандарты образования - далеко не единственное преимущество, Беларусь заботится о комфорте, в том числе психологическом, возможность реализоваться есть у каждого.

Желание получить белорусский диплом объединяет студентов из десятков стран, в первую очередь их привлекает качество образования. Требования одинаково высокие и к белорусам, и к иностранцам, а это значит, что выпускник вуза получит все необходимые знания как теоретические, так и практические, чтобы стать перспективным специалистом.

Одно из самых известных произведений о любви к Беларуси - "Мой родны кут" - исполнили студенты из Китая. Они совмещают учебу и гастроли, выступают под аккомпанемент гучжэна - национального музыкального инструмента Китая, звучание которого им так хотелось подарить белорусской публике.

"Это один из древнейших национальных инструментов Китая, его история насчитывает более 2000 лет. Мы принимает участие во многих творческих мероприятиях, как в Витебском государственном университете имени Петра Машерова, так в городских и республиканских мероприятиях. Это большое счастье - представлять свою культуру", - поделилась эмоциями солистка интернационального творческого коллектива студентов Витебского госуниверситета им. П. М. Машерова Ван Хуацзюн.

"Это один из древнейших национальных инструментов Китая, его история насчитывает более 2000 лет. Мы принимает участие во многих творческих мероприятиях, как в Витебском государственном университете имени Петра Машерова, так в городских и республиканских мероприятиях. Это большое счастье - представлять свою культуру", - поделилась эмоциями солистка интернационального творческого коллектива студентов Витебского госуниверситета им. П. М. Машерова Ван Хуацзюн.

Аспирант ВГУ имени Петра Машерова Лю Цзюньцзе о Витебске знал многое еще до приезда. Мнением об учебе здесь делились друзья, которые вернулись в Китай с белорусским дипломом и успешно строят карьеру.

"Тут хорошее место, хороший университет, много специальностей, можно выбирать. Я хочу найти хорошую работу в Китае. С такой специальностью в Китае можно стать преподавателем", - отметил Лю Цзюньцзе.

Валентина Богатырева, ректор Витебского госуниверситета им. П. М. Машерова:

"Если едут в аспирантуру граждане из Китая, то это говорит о том, что есть достаточно серьезный научный потенциал. Образование Республики Беларусь в Китае высоко оценивается. Наши дипломы проходят сертификационный центр в Китае. Мы стараемся наращивать свой образовательный и научный потенциал, потому что только совокупность образовательного и научного потенциала позволяет нам говорить о том, что это университет высокого уровня".

Выпускница магистратуры Лю На гордится, что на себе прочувствовала особую атмосферу знаменитого витебского художественно-графического факультета. Беларусь сохранила сильные научные школы, прославленные со времен Советского Союза на весь мир, поэтому совсем неудивительно, что из многочисленных вариантов иностранцы выбирают именно белорусские вузы.

"На художественно-графическом факультете очень хорошие преподаватели, талантливые художники, поэтому я бы хотела здесь продолжать образование в аспирантуре", - заявила Лю На.

В Витебском государственном медицинском университете обучаются представители более 50 стран. Себастиан Александер Санчез Родригез приехал из Эквадора. В Южной Америке услышал, что в Беларуси есть такой престижный вуз. Тысячи километров и сложная логистика не стали преградой для будущего врача.

"Здесь все прекрасно, мне нравится Витебск. Учить медицину в другой стране, на другом языке - это очень сложно, но хорошие преподаватели мне помогали. Можно познакомиться вообще с очень разными людьми, например, иностранцами из Шри-Ланки, из арабских стран, студентами из Беларуси, все очень приятные", - рассказал Себастиан Александер Санчез Родригез.

Денис Лиц, проректор Витебского государственного медицинского университета:

"Нами проводится большая работа. В частности, она направлена на привлечение студентов из разных стран мира. У нас открыто несколько образовательных центров за рубежом, что позволяет привлекать, рассказывать о нас. В 2025 году у нас открыты образовательные центры в Кувете, Ливане и в Объединенных Арабских Эмиратах".

Также здесь учатся целые династии - выпускники, возвращаясь из Беларуси на родину, рекомендуют наш вуз своим родным. Преимуществ сразу несколько: высокие стандарты образования, тандем теории и практики и, конечно, безопасность.

"Когда я приехал, было лето, все выглядит так красиво, мне понравилось. У меня есть желание и планы остаться здесь на интернатуре и ординатуре. Здесь безопасно, я могу здесь гулять, люди хорошие, воспитанные", - отметил студент Витебского государственного медицинского университета из Эквадора Леонардо Морейра.

Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного медицинского университета:

"То, что для нас важно, и то, что для студентов важно, - это качественное образование, это возможность работы с пациентами, это проведение обучения по самым современным технологиям. Молодость - это время, которое хочется провести в самом лучшем месте. И нам отрадно, что студенты и иностранцы выбирают в качестве такого места именно Беларусь и именно наш университет".